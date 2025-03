Dr. Victor Rocha destaca a importância da saúde da mulher e do aleitamento materno no lançamento do XVII ENAM e VII ENCS

O vereador Dr. Victor Rocha, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Campo Grande, participou nesta quarta-feira (20) do lançamento do XVII Encontro Nacional de Aleitamento Materno (ENAM) e do VII Encontro Nacional de Alimentação Complementar Saudável (ENCS). O evento, realizado no Auditório do Bioparque Pantanal, reuniu especialistas, gestores e profissionais de saúde para discutir estratégias e políticas públicas voltadas à saúde materno-infantil.

**Fortalecimento das políticas de saúde materno-infantil** – Durante a abertura, Dr. Victor Rocha ressaltou a necessidade de fortalecer políticas públicas que garantam o direito à amamentação e à nutrição adequada na primeira infância.

“Investir na saúde materno-infantil é garantir um futuro mais saudável para nossas crianças. O aleitamento materno e a alimentação complementar adequada são fundamentais para o desenvolvimento infantil, reduzindo riscos de doenças e fortalecendo a imunidade. Precisamos ampliar a rede de apoio às mães e capacitar os profissionais de saúde para orientar e acolher as famílias nesse processo”, destacou o vereador.

**Saúde da mulher: um alerta para o diagnóstico precoce do câncer de mama**

Dr. Victor Rocha, que tem um histórico de atuação voltado à saúde da mulher, reforçou que o cuidado com as mães é essencial para garantir que os bebês tenham um desenvolvimento saudável. Ele também alertou sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, mesmo em mulheres jovens, destacando um caso que atendeu na Casa Rosa.

“Na Casa Rosa, tivemos o caso de uma jovem de 23 anos que foi diagnosticada com câncer de mama enquanto amamentava seu bebê de apenas 4 meses. A descoberta precoce foi essencial para iniciar o tratamento e garantir que ela tivesse mais chances de cura. Esse é um exemplo real de como o acompanhamento da saúde materna é indispensável. Precisamos garantir que todas as mulheres tenham acesso a exames e tratamentos o mais rápido possível”, enfatizou Dr. Victor Rocha.

O vereador reforçou que muitas mulheres desconhecem os riscos do câncer de mama na juventude e, por isso, é essencial ampliar as campanhas de conscientização e os serviços de diagnóstico para todas as idades.

Com sua atuação à frente da Comissão de Saúde da Câmara, Dr. Victor Rocha reforçou o compromisso de trabalhar por políticas públicas que garantam a proteção à infância e o acesso das mães a serviços de saúde de qualidade.

“Nosso papel é garantir que essas ações saiam do papel e se transformem em benefícios reais para a população. O apoio à amamentação e à alimentação saudável deve ser uma prioridade do poder público, das instituições e de toda a sociedade”, concluiu o vereador.

O evento é uma parceria da IBFAN-Brasil (Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar), da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e de diversas instituições comprometidas com a saúde de mães e crianças, o encontro destaca a importância da promoção do aleitamento materno e da alimentação saudável nos primeiros anos de vida.