Dólar sobe para R$ 6,30 e Banco Central intervém para conter alta

O dólar segue sua escalada e atingiu R$ 6,30 hoje (19), levando o Banco Central a realizar um segundo leilão de dólares, no valor de US$ 5 bilhões, após um primeiro leilão de US$ 3 bilhões. A ação fez a moeda recuar para R$ 6,14, uma queda de 1,69% em relação ao dia anterior. No total, o BC já injetou mais de US$ 20 bilhões no mercado em intervenções durante este mês, com o objetivo de estabilizar o câmbio.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, minimizou o impacto da alta do dólar, afirmando que o mercado deverá se acomodar à medida que as expectativas de inflação e câmbio para o ano que vem melhoram. No entanto, analistas apontam que a verdadeira solução para a instabilidade está na sustentabilidade fiscal do Brasil, um fator essencial para reduzir a aversão ao risco e, consequentemente, a pressão sobre a moeda americana.