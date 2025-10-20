DOF intercepta carro carregado com milhares de pacotes de cigarros ilegais

Na madrugada deste domingo (19), policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) realizaram uma importante apreensão na BR-267, em Nova Alvorada do Sul. Um GM Vectra foi encontrado carregado com aproximadamente 2 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. Durante a abordagem, o condutor do veículo tentou retornar na pista ao avistar a equipe do DOF, mas acabou abandonando o carro às margens da rodovia e fugindo.

As buscas foram intensificadas na região, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento. A carga ilegal, avaliada em cerca de R$ 120 mil, foi recolhida e encaminhada para a Receita Federal de Ponta Porã para os procedimentos legais.

Essa operação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma iniciativa conjunta entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), visando combater o contrabando e proteger as fronteiras do país.

O DOF reforça ainda que mantém um canal direto para denúncias anônimas, disponível 24 horas por dia, pelo telefone 0800 647-6300, garantindo sigilo total para os cidadãos que desejam colaborar com a segurança pública.