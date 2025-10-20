terça-feira, 21/10/2025

DOF intercepta carro carregado com milhares de pacotes de cigarros ilegais

Ação ocorre na BR-267 em Nova Alvorada do Sul

Milton
Publicado por Milton
FOTO: DOF

Na madrugada deste domingo (19), policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) realizaram uma importante apreensão na BR-267, em Nova Alvorada do Sul. Um GM Vectra foi encontrado carregado com aproximadamente 2 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. Durante a abordagem, o condutor do veículo tentou retornar na pista ao avistar a equipe do DOF, mas acabou abandonando o carro às margens da rodovia e fugindo.

As buscas foram intensificadas na região, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento. A carga ilegal, avaliada em cerca de R$ 120 mil, foi recolhida e encaminhada para a Receita Federal de Ponta Porã para os procedimentos legais.

Essa operação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma iniciativa conjunta entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), visando combater o contrabando e proteger as fronteiras do país.

O DOF reforça ainda que mantém um canal direto para denúncias anônimas, disponível 24 horas por dia, pelo telefone 0800 647-6300, garantindo sigilo total para os cidadãos que desejam colaborar com a segurança pública.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Modernização em sistema agiliza as solicitações feitas à ViSa 

ANELISE PEREIRA - 0
A partir da próxima quinta-feira (16), a população que dará entrada a novas solicitações na Vigilância Sanitária de Campo Grande (VisaCGMS) terá mais agilidade e transparência. A novidade...
Leia mais

Polícia Federal, Receita Federal, MAPA e ANP realizam a Operação Alquimia

Milton - 0
Na manhã desta quinta-feira (16), a Polícia Federal, Receita Federal, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e Agência Nacional do Petróleo (ANP) iniciaram...
Leia mais

Coronel David propõe utilidade pública ao instituto Pedro Arantes em Três Lagoas

ANELISE PEREIRA - 0
O deputado estadual Coronel David (PL) apresentou, nesta terça-feira, o projeto de lei que declara de Utilidade Pública Estadual a Associação Centro Esportivo Pedro...
Leia mais

Senador Nelsinho Trad libera mais de R$ 600 mil para a Saúde de Vicentina

Milton - 0
O município de Vicentina recebeu um importante reforço na área da saúde com a liberação de mais de R$ 600 mil pelo senador Nelsinho...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia