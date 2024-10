Documentos aceitos para participar do Enem 2024

Os candidatos que participarão do Enem 2024, nos dias 3 e 10 de novembro, devem estar atentos aos documentos exigidos para identificação. Este ano, uma importante mudança foi implementada: não será mais aceito o boletim de ocorrência (B.O.) em caso de perda ou roubo de documentos.

Documentos Válidos

Os participantes podem apresentar tanto documentos físicos quanto digitais. Confira a lista:

Documentos Digitais: Carteira de Identidade Nacional (CIN)

e-Título

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Registro Geral (RG) Esses documentos podem ser apresentados pelo aplicativo Gov.br. Documentos Físicos: Cédula de identidade expedida por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal

Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes com validade legal

Passaporte

Carteira de Trabalho e Previdência Social (expedida após 27 de janeiro de 1997) Para Candidatos Estrangeiros: Passaporte

Identidade expedida pelo Ministério da Justiça

Carteira de Registro Nacional Migratório

Documento Provisório de Registro Nacional Migratório

Cédula de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente

Importância da Identificação

A apresentação de um documento válido é essencial para garantir a segurança e a integridade do exame, que é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. As instituições de ensino, públicas e privadas, utilizam os resultados do Enem como critério para processos seletivos.

Os candidatos devem se certificar de ter um dos documentos listados no dia da prova para evitar contratempos. Fique atento às exigências e prepare-se bem para o Enem 2024!