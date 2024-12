Destaque nacional: Mato Grosso do Sul é Top 3 no concurso de turismo sustentável da Embratur

A Embratur divulgou os vencedores do Concurso Melhores Práticas ESG nos Destinos Brasileiros, que premiará, em 2025, as iniciativas que estão em mais avançada jornada de melhorias na agenda da sustentabilidade. A Setesc (Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura), por meio da Fundtur (Fundação de Turismo de MS) faturou o terceiro lugar, sendo novamente destaque nacional.

O concurso contou com a participação de diversas empresas e secretarias de turismo, e tem como objetivo valorizar e incentivar as práticas sustentáveis no turismo brasileiro, promovendo a replicação dessas ações no mercado e na promoção internacional do país.

A iniciativa contribuiu ainda para fomentar a sinergia entre os destinos turísticos e as empresas, incentivando uma maior colaboração entre os setores público e privado para enfrentar os desafios do desenvolvimento sustentável.

Confira a lista de vencedores:

1º Lugar: Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – Belotur.

2º Lugar: Secretaria de Estado do Turismo de Alagoas.

3º Lugar: Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura (SETESC) / Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (MS).

3º Lugar: Secretaria Municipal de Turismo do Rio de Janeiro.

Presidente da Embratur, Marcelo Freixo destacou a importância da ESG para o desenvolvimento do setor e do país. “Recebemos dezenas de inscrições de 19 Estados e identificamos mais de 200 experiências, o que demonstra o grande interesse e potencial de iniciativas em todo o Brasil. Diante desse cenário, é fundamental que a Embratur adote uma abordagem centrada na sustentabilidade e nos princípios ESG como eixos estratégicos. Essa visão contribuirá para o desenvolvimento de um turismo mais responsável e inclusivo, e fortalecerá o Brasil no cenário global, atraindo investimentos e consolidando o país como referência em práticas sustentáveis”, disse.

Para o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, as ações de turismo sustentável do Estado estão no caminho certo. “Estamos muito felizes com esse resultado. Num universo de quase 50 entidades, com mais de 200 práticas inscritas, Mato Grosso do Sul ficar no Top 3 das melhores práticas ESG em destinos brasileiros só reforça um trabalho que a gente iniciou nessa agenda lá em 2022. Começamos com a certificação de Bonito carbono neutro e depois vieram todas as ações dos empreendimentos privados, a estratégia estadual para a descarbonização do turismo, enfim, é um resultado válido e sentimos que a equipe merece esse prêmio. Sabendo que estamos no caminho de transformar MS num destino mais responsável com a agenda climática definida pelo Governo para se tornar o primeiro Estado carbono neutro do país em 2030. E essa premiação mostra que estamos no caminho certo”.

Ambiental, Social e Governança

ESG, que em inglês significa Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança), refere-se ao esforço de uma empresa em adotar práticas que reduzam seus impactos ambientais, promovam uma sociedade mais justa e responsável, e garantam processos administrativos eficientes e éticos.

As cidades turísticas brasileiras foram avaliadas em categorias como Ambiental (E): Mudanças climáticas; Poluição; Biodiversidade e Recursos naturais. Social (S): Direitos Humanos; Diversidade e Inclusão; Saúde e Segurança e Impacto Comunitário e Governança (G): Estrutura Corporativa; Gerenciamento de Riscos; Adesão ao Pacto Global da ONU e/ou à Declaração de Glasgow para Ações Climáticas no Turismo e Certificações, acreditações e/ou premiações.

Premiação

Para a turismóloga Flávia Neri de Moura, assessora de sustentabilidade e ação climática no Turismo da Fundtur, as experiências inscritas demonstram a diversidade de iniciativas e oportunidades que convergem com o propósito do turismo responsável incentivado pela Fundtur. “Mapeamos as iniciativas definidas pela Embratur nos eixos ambiental, social e governança. As práticas apresentadas denotam o compromisso com a conservação da biodiversidade, como o Amolar Experience e o Instituto Arara Azul; com as mudanças climáticas, sistema de gestão de segurança, estrutura corporativa e certificações, como é o caso do Grupo Rio da Prata; com a diversidade e a inclusão, como nos cases do Circuito Kaô, da Bela Oyá e do Pantanal Friendly Cruise, da LR Experience; e do impacto comunitário, com o trabalho de economia criativa com mulheres, liderado pela Icterus Ecoturismo.”

Os vencedores desta edição receberão uma série de benefícios institucionais e empresariais, incluindo consultoria da Embratur para desenvolver estratégias ESG, participação em campanhas de marketing e a criação de um Comitê ESG. Além disso, terão destaque na promoção internacional do Brasil, como parte da jornada de marketing da Embratur, e terão seus projetos documentados em vídeos, ampliando a visibilidade e credibilidade de suas ações.