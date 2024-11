Deputado Rodolfo Nogueira recebe Medalha Coronel Adib por contribuições à Segurança Pública do MS

O deputado federal Rodolfo Nogueira foi agraciado nesta terça-feira (19) com a Medalha Coronel Adib Massad, uma das maiores honrarias concedidas a quem se destaca no fortalecimento da segurança pública no Brasil. A cerimônia, realizada na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul (ALMS), reconheceu a trajetória do parlamentar como defensor incansável das forças de segurança, tanto na destinação de recursos quanto na proposição de políticas que valorizam policiais e agentes de segurança pública.

A Medalha Coronel Adib Massad, batizada em homenagem ao icônico comandante que revolucionou o combate ao crime organizado no Mato Grosso do Sul, é destinada a pessoas que, assim como o coronel, demonstram compromisso e dedicação à proteção da sociedade. Rodolfo Nogueira foi escolhido pelo deputado Coronel David por sua atuação destacada em Brasília e por seu histórico de apoio à área, que começou muito antes de seu mandato como deputado federal.

Como parlamentar, o agraciado relatou projetos fundamentais, como o PL 5860/2023, que assegura atendimento psicológico e psiquiátrico imediato para profissionais de segurança pública envolvidos em situações de alto estresse. Também relatou o PL 5261/2023, que dá segurança jurídica para agentes atuarem em situações de sequestro com reféns, e o PL 564/2024, que reduz a carga horária de militares estaduais com familiares com deficiência, sem prejuízo à remuneração.

Além de sua atuação legislativa, o deputado tem se destacado pela destinação de recursos para fortalecer as forças de segurança em várias regiões do estado. Desde antes de assumir o mandato, ele já empenhava esforços para viabilizar investimentos para as forças de segurança sul-mato-grossenses.

“Sempre acreditei que a segurança pública é um dos pilares da sociedade. Investir na estrutura e no bem-estar dos nossos agentes é investir na proteção de cada cidadão brasileiro”, afirmou o deputado.

Rodolfo Nogueira destacou o significado da homenagem e classificou como “uma honra indescritível” ser agraciado com tal honraria.

“Receber a Medalha Coronel Adib Massad é uma honra indescritível. Esta condecoração simboliza o reconhecimento do trabalho em prol de nossos heróis que, diariamente, colocam suas vidas em risco para proteger a nossa. Mas ela também é um lembrete de que o compromisso com a segurança pública precisa ser constante e incansável”, declarou.

Com uma trajetória marcada pelo compromisso com a área, o parlamentar reforça, em cada ação, seu papel como representante dos agentes de segurança pública no Congresso Nacional.

“Os policiais, militares estaduais e todos os que integram as forças de segurança pública sabem que têm, em mim, um aliado em Brasília. A luta por melhores condições de trabalho, valorização profissional e reconhecimento continua. Esta medalha é de todos os que, assim como eu, acreditam em um Brasil mais seguro e mais justo”, concluiu.

A Medalha Coronel Adib Massad foi criada por iniciativa do deputado estadual Coronel David, que buscou homenagear o legado de um dos maiores nomes da segurança pública no Mato Grosso do Sul. O deputado federal Rodolfo Nogueira destacou a relevância da homenagem e fez questão de agradecer ao idealizador da comenda.

“Quero expressar minha gratidão ao deputado Coronel David por instituir essa importante comenda que leva o nome de uma verdadeira lenda da segurança pública, o Coronel Adib Massad. Sua iniciativa não apenas preserva a memória de um ícone que dedicou a vida ao combate ao crime organizado, mas também reconhece aqueles que seguem comprometidos com a proteção da nossa sociedade. É uma honra fazer parte dessa homenagem”, finalizou Nogueira.