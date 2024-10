Deputado Pedro Caravina destina R$ 100 mil ao Cotolengo

O Deputado estadual Pedro Caravina (PSDB) anunciou com satisfação a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil ao Cotolengo Sul-Mato-Grossense, instituição reconhecida pelo seu trabalho com pessoas com deficiência, localizada em Campo Grande.

Com esses recursos, o Cotolengo adquiriu um veículo que proporcionará transporte seguro e confortável aos pacientes que necessitam de atendimento especializado. A instituição oferece uma variedade de serviços essenciais, incluindo fisioterapia, psicologia e fonoaudiologia, fundamentais para a reabilitação e o cuidado de seus atendidos.

Caravina destacou que apoiar o Cotolengo vai além do aporte financeiro; trata-se de investir na dignidade e inclusão social. “Essa emenda representa um compromisso em garantir que essas pessoas tenham acesso ao atendimento que merecem”, afirmou o parlamentar.

O novo veículo facilitará o deslocamento dos pacientes, contribuindo para a continuidade dos tratamentos e ampliando o alcance dos serviços oferecidos pela instituição. O Padre Valdecir, coordenador do Cotolengo, também ressaltou a importância da emenda, enfatizando o impacto positivo que ela terá no cotidiano da entidade. Ele agradeceu ao deputado Caravina por sua atenção e apoio, reforçando a relevância do recurso para o bom funcionamento do Cotolengo.