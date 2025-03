Deputado Jamilson Name aolicita Reforma da Quadra Poliesportiva de Jateí

O Deputado Estadual Jamilson Name (PSDB) solicitou, no dia 12 de março de 2025, à Fundesporte a reforma urgente da quadra poliesportiva de Jateí/MS. A solicitação surgiu após um alerta do desportista local, Gercelio Junior, que relatou as condições precárias do espaço. Durante a reforma de uma escola local, a quadra foi utilizada como unidade provisória, o que causou danos estruturais significativos, como buracos no piso, tornando o local inadequado para a prática esportiva.

Jamilson Name enfatizou a urgência da obra, destacando a importância da quadra para a população de Jateí, que utiliza o espaço tanto para esportes quanto para atividades de lazer. A reforma, segundo o deputado, é essencial para garantir a segurança e a qualidade de vida dos moradores. Ele pediu que a Fundesporte priorize o pedido, garantindo a restauração da quadra para que ela possa retomar seu papel fundamental na comunidade.

O deputado reafirmou seu compromisso com o município e afirmou que continuará trabalhando por melhorias estruturais para a cidade.