Deputado Jamilson Name acompanha obras e eventos em Caracol e Maracaju

O deputado estadual Jamilson Name (PSDB) esteve em Caracol e Maracaju no último fim de semana para uma série de visitas técnicas e participação em eventos culturais. Em Caracol, ele vistoriou obras importantes, como a construção de um novo conjunto habitacional, um complexo esportivo e a estrutura do futuro frigorífico da cidade. A visita coincidiu com as comemorações dos 60 anos de emancipação do município, marcadas por festividades com autoridades e moradores.

Jamilson destacou a destinação de R$ 330 mil em emendas parlamentares para o município e elogiou o trabalho conjunto com o vice-prefeito Preguinho e os vereadores Pacheco e Zeli. Segundo ele, os investimentos têm sido fundamentais para promover o desenvolvimento local.

Em Maracaju, o parlamentar participou da 29ª Festa da Linguiça, tradicional evento que valoriza a cultura e movimenta a economia da cidade. Durante a visita, ele se reuniu com o prefeito Marcos Calderan e o vereador Nego do Povo para discutir ações futuras em prol da população.

A agenda reforça o compromisso do deputado com o desenvolvimento do interior sul-mato-grossense.

Fotos: Johnny Gomes