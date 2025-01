Deputado Caravina acompanha cirurgias do Programa MS Saúde em Bataguassu

O Deputado Estadual Pedro Caravina (PSDB) esteve em Bataguassu neste final de semana para acompanhar as cirurgias realizadas pelo programa MS Saúde. A iniciativa, que oferece procedimentos de cataratas, pterígio e vascular, beneficiou moradores de Bataguassu, Brasilândia e Santa Rita do Pardo.

Durante o evento, Caravina agradeceu ao governador Eduardo Riedel pela implementação do programa e ressaltou a importância da ação para a saúde pública. Ele esteve acompanhado da prefeita de Bataguassu, Wanderleia Caravina, da superintendente Maria Angélica Benetasso e dos secretários municipais de saúde das cidades atendidas.

Como vice-presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, Caravina tem se destacado pelo apoio à saúde pública. Em 2024, destinou mais de R$ 1,8 milhão em emendas para fortalecer os serviços de saúde em Mato Grosso do Sul. Sua participação no programa MS Saúde reafirma seu compromisso com a saúde da população estadual.