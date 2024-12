Delegação de MS encanta nos Jogos da Juventude 2024 com 27 medalhas conquistadas

Entre os dias 13 e 28 de novembro, a cidade de João Pessoa (PB) foi palco de grandes emoções durante os Jogos da Juventude 2024, organizados pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil). A delegação sul-mato-grossense, composta por 147 atletas, competiu em 17 modalidades e conquistou um total de 27 medalhas (três ouros, sete pratas e 17 bronzes), marcando sua presença na competição de forma histórica. A equipe estadual foi organizada e coordenada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

O terceiro e último bloco do evento contou com disputas acirradas no atletismo, voleibol e handebol. No atletismo, Mato Grosso do Sul brilhou com quatro medalhas: duas de prata, uma de ouro e uma de bronze. O voleibol feminino da 2ª divisão também se destacou, garantindo a medalha de bronze.

Um dos grandes destaques da competição foi Kevin Tobias Agüero, de 15 anos, estreante nos Jogos da Juventude. Representando Ponta Porã, Kevin conquistou a medalha de ouro na prova dos 400 metros rasos. “É sempre muito gratificante estar competindo com a bandeira do meu estado estampada no peito, principalmente em uma competição importante como essa. Foi uma experiência incrível, já entrei bem confiante na minha prova, afinal, a marca que eu fiz (48’32) nos 400 metros era algo que eu já vinha mostrando potencial nos treinos”, declarou o jovem atleta.

Kevin já acumula títulos impressionantes em sua trajetória. Além da medalha de ouro nos Jogos da Juventude, ele foi vice-campeão sul-americano escolar sub-14 em 2023, bicampeão da Copa Brasil 2024 de meio-fundo, campeão brasileiro sub-16 e bicampeão do Troféu Centro-Oeste.

Outra atleta que brilhou foi Vitória Barreto, de 17 anos, de Três Lagoas, que conquistou a medalha de prata no arremesso do peso. Vitória vem acumulando importantes conquistas no atletismo e, nesta semana, embarca para a Argentina, onde disputará uma vaga no pódio no Campeonato Sul-Americano Sub-18.

“Participei das três edições dos Jogos, de 2022 a 2024. É gratificante, mesmo com as dificuldades, conseguir chegar ao segundo lugar nos Jogos. É sempre uma honra poder representar minha cidade e meu estado em uma competição desse nível. João Pessoa é uma cidade maravilhosa, estou adorando conhecer lugares novos por conta do esporte. É minha primeira vez aqui e espero voltar em breve”, contou a atleta.

Vitória também explicou como foi o início de sua jornada no atletismo. “Comecei no atletismo graças à minha sobrinha Maria Eduarda Santos. Ela pratica salto e barreira desde 2019 e sempre me chamava para conhecer. Em 2021, resolvi ir à pista e, logo nas primeiras semanas de treinamento, participei de um estadual, ficando em segundo lugar no arremesso. A partir desse momento, segui competindo em campeonatos brasileiros, onde garanti o terceiro lugar. Um mês depois, tornei-me campeã no JEBS 2021 e, desde então, não parei mais”.

Confira todas as 27 medalhas conquistadas por Mato Grosso do Sul nos Jogos da Juventude 2024, sendo três de ouro, sete de prata e 17 de bronze:

Quadro de medalhas

OURO (3)

Mariana Gianchini (meio-pesado) – judô

Daniel Coelho (50 m peito) – natação

Kevin Tobias Agüero (400 metros) – atletismo

PRATA (7)

Maria Miziara (ligeiro) – judô

Rafaela Silva (meio-médio) – judô

Vitor Cabreira (pesado) – judô

Amanda Lopes (Prova de velocidade) – ciclismo

Endrick e João Gabriel – vôlei de praia

Vitória Barreto (arremesso de peso) – atletismo

Niumar Gonçalvez (arremesso de peso) – atletismo

BRONZE (17)

Leonardo Kurokawa e Isadora Stello (dupla mista) – tênis de mesa

Andre Dodero (ligeiro) – judô

Mirella Souza (médio) – judô

Henrique Sena (médio) – judô

Anielly Gama (pesado) – judô

Equipe mista de judô

Ana Júlia Nantes (maças) – ginástica rítmica

Lucas Vieira (48 kg) – taekwondo

Pedro Lucas Dourado (prova de velocidade) – ciclismo

Daniel Coelho (100 m peito) – natação

Luiza Montagner Friedrich (50 m costas) – natação

Alexandre de Paula (50 m borboleta) – natação

Luan Alves Cabral (estilo livre 55 kg) – wrestling

Vincenzo Santullo (estilo greco-romano 92 kg) – wrestling

Basquete masculino – 1ª divisão

Voleibol feminino – 2ª divisão

Vinicius da Silva (marcha atlética 5000 m) – atletismo