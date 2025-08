Davi tenta encerrar obstrução bolsonarista no Congresso

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), anunciou que vai reunir os líderes partidários para buscar uma saída à paralisação das votações nas duas Casas. A ocupação dos Plenários por parlamentares bolsonaristas tem travado pautas consideradas urgentes. “Essa postura é alheia aos princípios democráticos”, afirmou Alcolumbre.

A oposição pressiona pela inclusão, na pauta, do projeto que anistia os envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, além da abertura de processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e da suspensão das medidas cautelares contra o senador Marcos do Val (Podemos-ES).

Para o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), não se trata de uma simples obstrução, mas “de um novo 8 de janeiro”. Ele alertou que o movimento atrasa votações essenciais, como a atualização da tabela do Imposto de Renda que ampliaria a faixa de isenção para quem recebe até dois salários mínimos.