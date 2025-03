Datas das finais do Paulistão geram conflito entre FPF e CBF

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou as datas das finais do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras. O primeiro jogo ocorrerá no próximo domingo, 16 de março, às 18h30, no Allianz Parque, enquanto a decisão será no dia 27 de março, na Neo Química Arena.

As datas, no entanto, geraram conflito com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que queria antecipar a final para o dia 26, devido ao início do Brasileirão no dia 29. Após negociações, a FPF manteve a final no dia 27, agradando os clubes, que temiam perder jogadores convocados para seleções.

A decisão entre os dois gigantes paulistas promete ser histórica, com o Corinthians buscando sua 31ª taça e o Palmeiras, a 27ª. Ambas as partidas terão cobertura de várias emissoras.