Da origem do alimento ao prato do paciente: cozinha do HRPP recebe certificação de sustentabilidade alimentar

Conquista do selo Green Kitchen coloca a unidade hospitalar como referência em gestão ambiental e humanização, integrando nutrição, infraestrutura e consciência ecológica

Do controle da água utilizada no preparo dos alimentos à reorganização completa dos fluxos da cozinha, o HRPP (Hospital Regional de Ponta Porã) passou por reestruturação que transformou a forma como as refeições hospitalares são produzidas. O conjunto de mudanças garantiu à unidade a certificação Green Kitchen, recebida em dezembro de 2025, voltada à sustentabilidade, à segurança alimentar e à qualidade dos processos em cozinhas hospitalares.

A certificação reconhece práticas adotadas ao longo de todo o processo produtivo da alimentação, desde a origem dos alimentos até o descarte final dos resíduos, com impacto direto na assistência ao paciente e no cuidado integral em saúde.

Investimentos e mudança de cultura

Para alcançar o padrão exigido, o HRPP realizou uma série de investimentos estratégicos em infraestrutura e processos. A cozinha e o refeitório passaram por adequações que incluem a instalação de filtros especiais nas saídas de água, limpeza rigorosa de caixas d’água e sistemas de exaustão (coifas) de alta performance, garantindo a pureza do ar e da água utilizados no preparo das refeições.

O maior diferencial esteve na origem e no destino dos insumos. O hospital implementou o uso de alimentos de origem orgânica e criou sua própria horta orgânica, assegurando frescor e isenção de agrotóxicos.

Segundo Murilo Fernandes, supervisor de Sustentabilidade do HRPP, a gestão de resíduos foi um dos aspectos mais relevantes avaliados durante o processo de certificação. “Não olhamos apenas para o que entra na cozinha, mas para o impacto que deixamos. Implementamos um sistema robusto de compostagem e reforçamos a economia de energia em todos os equipamentos. O treinamento de sustentabilidade que aplicamos à equipe foi fundamental para que todos entendessem que cada gota de água economizada e cada resíduo compostado faz parte do cuidado com a saúde coletiva”, explica Fernandes.

Nutrição como aliada da recuperação

A reformulação do cardápio e dos processos de preparo teve impacto direto na assistência ao paciente. A nutricionista Tairys Dergale destaca que o selo valida a segurança alimentar e a qualidade nutricional oferecida.

“A certificação Green Kitchen exige que tenhamos um olhar clínico sobre a procedência e o tratamento aos alimentos. Ao priorizarmos orgânicos e garantirmos uma água purificada em todas as etapas, estamos entregando ao paciente uma refeição que nutre de verdade e auxilia na recuperação, livre de elementos nocivos. É a nutrição conversando diretamente com a sustentabilidade”, afirma a nutricionista.

Compromisso com o hoje e o amanhã

A obtenção do selo reflete uma diretriz da alta gestão do hospital em alinhar a eficiência operacional com a responsabilidade socioambiental. Para o diretor-geral, Alex Marques, o selo coroa um ano de trabalho focado na humanização e na excelência.

“Fechar 2025 com o selo Green Kitchen reforça nossa cultura sustentável e integral. Um hospital comprometido com a reabilitação do paciente não cuida apenas da doença, ele cuida do ambiente onde a cura acontece. Este selo é mostra que é possível oferecer saúde pública de alta qualidade, respeitando o meio ambiente e valorizando o ser humano em cada refeição servida. O desafio agora é manter e evoluir essas práticas para as renovações futuras”, conclui o diretor.

Com a certificação, o Hospital Regional de Ponta Porã entra em 2026 com o desafio de manter a excelência, servindo de modelo para outras unidades de saúde do estado que buscam aliar medicina e consciência ecológica.

O que é o Selo Green Kitchen?

Concedido pelo programa da FUPAM (Fundação para a Pesquisa em Arquitetura e Ambiente), ligada à USP, o selo Green Kitchen atesta que o estabelecimento cumpre rigorosos padrões de qualidade. Diferente de fiscalizações sanitárias comuns, esta certificação avalia a benevolência dos alimentos, a ambientação natural e a sustentabilidade do processo produtivo. No ambiente hospitalar, o selo garante que a alimentação — parte essencial do tratamento — seja preparada em condições seguras, com uso consciente dos recursos naturais e foco na saúde integral. A certificação possui validade anual, exigindo a manutenção contínua das boas práticas adotadas.

Sobre o hospital

O Hospital Regional de Ponta Porã Dr. José de Simone Netto é referência em saúde pública para mais de 200 mil habitantes da região sul de Mato Grosso do Sul. A unidade A unidade integra a rede estadual de saúde e é gerenciada pelo Instituto Social Mais Saúde desde agosto de 2025. O hospital possui 117 leitos e realiza atendimentos de urgência e emergência, internações, cirurgias e atendimento ambulatorial nas especialidades de clínica médica, ginecologia-obstetrícia, pediatria e ortopedia, além de dispor de amplo suporte diagnóstico com exames de imagem e de laboratório.