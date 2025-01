Criança picada por mais de mil abelhas está estável, mas enfrenta desafios na recuperação

A criança de 6 anos que sofreu, ao menos, 1.100 picadas de abelhas no dia 1º de dezembro, em Sidrolândia, segue internada na enfermaria do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Segundo a mãe, o menino está em estado estável e permanece na enfermaria, mas ainda não consegue falar, andar ou se alimentar sozinho.

Após o ataque, a criança ficou em estado grave, precisando de ventilação mecânica e sessões de hemodiálise. Nos últimos dias, apresentou uma melhora significativa, sendo retirada da ventilação mecânica e agora respirando com auxílio de oxigênio.

O médico Sandro Benites, do Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica), destacou que casos como este são extremamente raros e desafiadores.

“Para você ter uma ideia, mais de 100 picadas já podem ser letais em crianças. Mais de 500 picadas já podem ser letais em adultos. Mais de 1000 picadas você tem o óbito em animais de grande porte, boi, cavalo”, destacou, em entrevista realizada em dezembro.

Embora a fase mais crítica da intoxicação tenha passado, o menino ainda necessita de acompanhamento multidisciplinar para reabilitação. O hospital não informou previsão de alta.



fonte; topmidianews