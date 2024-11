Criação de Galinha Caipira: Uma alternativa econômica para o campo

A criação de galinha caipira é uma atividade econômica crescente no Brasil, especialmente no contexto da agricultura familiar. O país é um dos maiores produtores de carne de frango, e a produção de galinhas caipiras tem se mostrado uma excelente alternativa, sobretudo com o aumento da demanda por carne vermelha.

Para garantir o sucesso da atividade, é fundamental observar aspectos sanitários e adotar um sistema de criação simples, mas funcional. As instalações devem ser seguras, higienizadas e adequadas ao bem-estar das aves, com proteção contra predadores e condições adequadas de temperatura e umidade. O manejo correto, incluindo vacinação e monitoramento diário da saúde das aves, é crucial para bons resultados.

Além disso, a criação de galinhas caipiras pode ser de dupla aptidão, ou seja, destinada tanto à produção de carne quanto de ovos, o que aumenta a rentabilidade. A Embrapa oferece materiais educativos que orientam sobre o manejo, tornando a atividade ainda mais acessível e lucrativa para os pequenos produtores.