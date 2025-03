Crescem os ataques de abelhas em MS, alerta SES

A SES emitiu um alerta sobre o aumento de ataques de abelhas no estado, com 1,2 mil registros entre 2023 e 2024. Campo Grande, Três Lagoas e Corumbá concentram os maiores números de ocorrências. A SES destaca que o risco de reações alérgicas graves, mesmo com uma única picada, exige cuidado imediato, principalmente em casos de múltiplos ataques.

O alerta enfatiza a importância da prevenção. A secretaria recomenda não perturbar enxames e buscar ajuda profissional ao avistar colmeias em áreas urbanas ou rurais. Em caso de ataques, é necessário manter a calma, evitar movimentos bruscos e proteger o rosto e pescoço. Cores vibrantes e perfumes devem ser evitados, pois atraem as abelhas, que estão mais ativas entre 10h e 15h. Em casos graves, é essencial procurar atendimento médico rápido.

A população deve seguir as orientações da SES para reduzir os riscos e garantir a segurança em situações de perigo.