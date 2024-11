A Conab anunciou a compra de 200 mil toneladas de trigo do Rio Grande do Sul, com um investimento de R$ 261 milhões. A medida visa apoiar os produtores locais, cujos preços de mercado estão abaixo do mínimo estabelecido.

Além disso, a Conab pretende reconstituir solos afetados pelas chuvas e firmar contratos de opção de venda para o arroz, com um valor total de R$ 988 milhões, garantindo preços superiores ao mínimo para os agricultores.