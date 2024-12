Comércio de Campo Grande terá horário especial a partir do dia 9 após acordo salarial

Reajuste de 8% concedido aos comerciários colocou fim ao impasse sobre o horário de atendimento estendido, que ocorre em dezembro, para atender às demandas de fim de ano. Com a definição da CCT (Convenção Coletiva de Trabalho), o expediente especial começa no próximo dia 9.

Várias reuniões foram realizadas, mas ainda não havia consenso sobre a questão e, com isso, o comércio estava impedido de operar em horário especial.

A reunião que definiu o reajuste foi realizada, nesta quarta-feira (4), entre comerciantes, SECCG (Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande) e Fecomércio (Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul).

“Conseguimos reajuste salarial acima da Inflação. Um marco na valorização dos trabalhadores”, declara Carlos Santos, presidente do SECCG.

Com o reajuste, empregados em geral e caixa passam a receber R$ 1.830. A garantia mínima para comissionados fica estabelecida em R$ 2.010. Auxiliares do comércio, office boys e serviços gerais serão remunerados em R$ 1.651. Já o reajuste para quem ganha acima do piso dos empregados em geral será de 6%.

Também houve reajuste no valor base do vale-alimentação que passa a ser equivalente a R$ 552. Os reajustes serão retroativos ao mês de novembro de 2024.

Horário estendido de fim de ano

A definição do reajuste salarial coloca fim ao impasse sobre o horário de atendimento estendido em dezembro. Para atender as demandas de fim de ano, o comércio passa a atender em horários especiais. Confira:

Entre os dias 9 a 23 de dezembro (de segunda a sábado), o atendimento será até as 22 horas.

Aos domingos 15 e 22 de dezembro, os atendimentos ocorrem das 9 ás 18 horas.

Dia 24 de dezembro, o atendimento será até as 17 horas. Já em shoppings e hipercenters o horário será estendido até as 19 horas.

Dia 31 de dezembro, o atendimento será até as 16 horas. Há nos shoppings e hipercenters o atendimento segue até as 18 horas.

