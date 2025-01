Com bebê de 8 meses em carro carregado de maconha, traficante bate em poste e vai preso.

Traficante, de 25 anos, bateu o carro carregado com 13 quilos de maconha e foi preso pela PM (Polícia Militar) na Vila Santo Eugênio, em Campo Grande, no fim da manhã desta quinta-feira (9). No veículo, estava uma criança de 3 anos e um bebê, de 8 meses.

Na ocasião, os militares realizavam rondas preventivas pelo bairro Universitário, quando ao retornar na principal avenida do bairro trafegava um carro modelo Corsa Classic, de cor branca. Ao ver a polícia, o motorista teria se assustado e deu uma marcha ré.

Com isso, ele perdeu o controle da direção e bateu a traseira do carro contra um poste de energia elétrica. Logo, os militares foram até o motorista e o mesmo relatou que estava foragido do sistema prisional e correu por estar transportando 13 quilos de maconha.

Ao ser questionado, o rapaz alegou que estava fumando maconha com um amigo quando o mesmo lhe pediu que fizesse a entrega das drogas.

Diante dos fatos, ele foi preso e levado para a delegacia, onde responderá por tráfico de drogas e direção perigosa de veículo na via pública. Já a droga e o veículo foram encaminhados para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).



fonte: midiamax