Choque prende rapaz e adolescente por latrocínio de ex-supreendente de cultura na Capital

Na madrugada de hoje (13), a Polícia Militar prendeu um rapaz de 22 anos e apreendeu um adolescente suspeitos de cometerem latrocínio contra o professor Roberto Figueiredo, de 68 anos, no bairro Altos do São Francisco, em Campo Grande. A vítima foi encontrada morta e nua em sua residência.

O crime envolveu o roubo de um Jeep Renegade, que foi recuperado pelo Batalhão de Choque. A PRF iniciou as buscas após avistar o veículo na Avenida Guaicurus. O motorista do carro tentou fugir da abordagem, o que resultou em um acompanhamento tático até a localização do veículo na rua Divisão.

O rapaz preso afirmou aos policiais que havia recebido o carro de outra pessoa e revelou que o segundo envolvido, o adolescente, havia confessado o crime, detalhando o roubo de dinheiro, cartões de crédito e um notebook da vítima. O adolescente foi localizado no bairro Portal Caiobá, onde confirmou a participação no latrocínio.

As investigações continuam, e uma terceira pessoa envolvida no crime ainda está foragida.