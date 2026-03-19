CASSILÂNDIA: Município recebe retroescavadeira e reforça serviços de infraestrutura

Nova retroescavadeira integrada à frota municipal

A Prefeitura de Cassilândia recebeu uma nova retroescavadeira que passa a integrar a frota municipal, fortalecendo os serviços de infraestrutura e manutenção urbana.

O equipamento foi viabilizado por meio de parceria com a senadora Teresa Cristina e já está em operação, auxiliando principalmente nas demandas intensificadas pelo período de chuvas.



Segundo o prefeito Rodrigo Freitas, o município também será contemplado com novos investimentos, incluindo uma van com acessibilidade e uma caminhonete para a assistência social.



A parceria ainda garante recursos para áreas como saúde e infraestrutura, além de investimentos na reforma da Praça São Joaquim, ampliando a qualidade dos serviços prestados à população.