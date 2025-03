Caso Vitória: Após confissão, polícia conclui que Maicol agiu sozinho

Maicol Salles dos Santos, suspeito de matar a adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos, em Cajamar/SP, confessou o crime, surpreendendo até mesmo sua defesa. Após a confissão, a polícia concluiu que ele agiu sozinho e descartou a possibilidade de abuso sexual.

O crime aconteceu após Maicol monitorar Vitória por sete meses com um perfil falso nas redes sociais. Cícero, amigo de Maicol, esteve na delegacia, mas negou qualquer envolvimento no caso. O suspeito permanece preso enquanto as investigações seguem.

A revelação trouxe um alívio para a família de Vitória, que aguardava mais detalhes sobre o caso.