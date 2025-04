Casal é preso em aeroporto com Mounjaro escondido em malas

Na madrugada desta quinta-feira (24), a Polícia Federal e a Receita Federal prenderam um casal de brasileiros ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais. Os dois tentavam entrar no país com 48 canetas de medicamento de uso controlado, com efeito emagrecedor, escondidas entre garrafas de whisky nas bagagens.

O flagrante ocorreu durante uma fiscalização de rotina. Segundo as autoridades, o casal mora na Inglaterra e havia chegado ao Brasil em um voo vindo da Europa. A camuflagem do medicamento entre bebidas alcoólicas foi uma tentativa de enganar a fiscalização aeroportuária.

De acordo com a Polícia Federal, além de se tratar de um produto cuja entrada no Brasil depende de autorização da Anvisa, o transporte inadequado compromete a eficácia do fármaco e representa risco à saúde pública.

Os medicamentos foram apreendidos e encaminhados à Anvisa para análise. O casal foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante e estabelecida fiança.

A investigação continua para apurar possível tráfico internacional de substâncias controladas.