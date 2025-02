Caravina prestigia encerramento do curso de robótica no Instituto Mirim

O Deputado Caravina participou, nesta sexta-feira (14), do encerramento do curso de robótica no Instituto Mirim de Bataguassu, realizado em parceria com o SENAR/MS. O evento contou com a presença de autoridades locais e destacou a importância da capacitação profissional para os jovens da cidade.

Caravina, que fundou o Instituto durante seu mandato como prefeito, reafirmou seu compromisso com a inclusão social e a qualificação da juventude, essenciais para o ingresso no mercado de trabalho. O Instituto Mirim, inaugurado em 2014, tem sido uma referência na formação de jovens e já proporcionou centenas de oportunidades profissionais. A parceria com o SENAR/MS, no curso de robótica, contribui para o aprimoramento das habilidades técnicas dos participantes, preparando-os para os desafios do mercado moderno.

A presença de Caravina no evento reforçou o sucesso do modelo do Instituto Mirim, que é destacado como uma das mais importantes iniciativas sociais e educacionais de Bataguassu.