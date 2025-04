Caravina é nomeado para o Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social

O deputado estadual Caravina foi nomeado membro titular do Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Conesp), nesta quinta-feira (10). A nomeação, assinada pelo governador Eduardo Riedel, foi publicada no Diário Oficial do Estado. Caravina, delegado de polícia aposentado, traz uma vasta experiência de décadas na segurança pública, o que fortalece sua atuação nas discussões sobre políticas públicas para o setor.

O Conesp é um órgão vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e tem a missão de apoiar e monitorar a implementação das políticas de segurança pública e defesa social. Como membro titular, Caravina representará a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e terá um mandato de dois anos, de 2025 a 2027.

Sua nomeação reforça a importância do Legislativo no acompanhamento das políticas de segurança, proporcionando um olhar técnico e qualificado no aprimoramento das estratégias voltadas à proteção da sociedade.