Caravina destina R$ 70 mil para fortalecer ações sociais da Associação Anandamóyi em Campo Grande

O deputado estadual Pedro Caravina (PSDB) esteve nesta semana na Associação Anandamóyi, localizada no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, onde oficializou a entrega de uma emenda parlamentar no valor de R$ 70 mil.

Os recursos, destinados à ampliação dos projetos sociais da entidade, refletem o compromisso do parlamentar em fortalecer ações que impactam positivamente a comunidade local.

A Associação Anandamóyi é reconhecida pelo trabalho social que realiza, oferecendo suporte educacional e de amparo para a população do Jardim Noroeste.

“Sempre digo que é imprescindível dar todo o apoio necessário para que entidades como estas possam exercer seu papel de amparo e de zelo perante a sociedade”, declarou Caravina.

Ele reforçou que seu mandato continuará atento às necessidades das áreas social e educacional, buscando atender de forma efetiva as demandas que surgem.

O parlamentar destaca-se por sua atuação ativa na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, onde tem pautado seu mandato pela busca de melhorias para a qualidade de vida da população e pelo desenvolvimento do Estado.

Caravina tem defendido a importância de investimentos em áreas como saúde, educação, infraestrutura e segurança, promovendo ações que beneficiem diretamente os cidadãos e ampliem o acesso a serviços públicos de qualidade.

Segundo ele, o fortalecimento de entidades sociais é uma das maneiras de promover mudanças duradouras.

Além do trabalho na área social, Caravina tem dedicado atenção a demandas de diferentes setores da administração pública, sempre com o objetivo de consolidar um Mato Grosso do Sul mais justo e próspero.

Entre suas iniciativas, estão projetos de incentivo ao desenvolvimento econômico e à geração de empregos, o que demonstra seu comprometimento com o progresso do Estado e com o bem-estar das famílias sul-mato-grossenses.

Ao direcionar esforços para atender necessidades específicas das comunidades, o deputado reitera seu compromisso com a gestão pública voltada para resultados.

O líder tucano acredita que o apoio constante a instituições como a Associação Anandamóyi representa um passo essencial para fortalecer a rede de assistência social e contribuir para a construção de uma sociedade mais inclusiva e solidária.