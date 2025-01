Campo-grandense ganha R$ 1 milhão ao participar de programa do SBT: ‘Vai ajudar muito’

Uma campo-grandense, identificada apenas como Kenia, ficou milionária ao participar do Painel do X, da Tele Sena, no SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), nesse domingo (12).

No momento, ela interagia com a apresentadora Helen Ganzarolli e escolheu o número 11 para girar no painel. Os próximos segundos de tensão foram acompanhados pelo tradicional “roda, roda, roda”, quando a sortuda acertou a combinação correta e passou a comemorar.

Em seguida, Helen conversou com a milionária, a qual disse estar muito emocionada. “Vai ajudar muito”, disse. A campo-grandense disse que foi confiante ao programa, desde a hora que pegou as passagens para ir até São Paulo. “Eu já sabia que era a minha vez”, finalizou.