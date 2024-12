Campanha Dezembro Verde combate o abandono de animais e conscientiza sobre adoção responsável

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e Suprova (Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal), promove a campanha Dezembro Verde, com o objetivo de combater o abandono de animais e conscientizar a população sobre a importância da adoção responsável.

Evento alusivo à campanha ocorrerá no sábado (14), das 13h30 às 15h, no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande. O Dezembro Verde tem apoio do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses de Campo Grande), da PMMS (Polícia de Militar de Mato Grosso do Sul) e do CBBMS (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul).

O mês de dezembro foi escolhido para a campanha devido à proximidade com o Dia Internacional dos Direitos dos Animais, celebrado em 10 de dezembro. Idealizada no Ceará em 2015, a campanha Dezembro Verde tem se expandido para diversos estados, por meio de ações e leis de proteção aos animais. Estatisticamente, dezembro também é o mês com maior índice de abandono de animais.

Durante o evento, haverá diversas atividades, como o Castramóvel, serviço itinerante que oferecerá microchipagem, teste de leishmaniose e vacinação antirrábica para animais de estimação. Outro destaque será o Desfile de Animais, um protesto simbólico com cães vítimas de abandono, que subirão a escada rolante do shopping conduzidos por protetores segurando placas de conscientização contra o abandono.

Além disso, será realizado o lançamento da Delegacia Virtual Animal, uma nova funcionalidade no site da Devir (Delegacia Virtual Integrada), permitindo que os cidadãos façam denúncias relacionadas à proteção animal sem sair de casa. Essa ferramenta busca facilitar o registro de ocorrências e promover uma resposta mais rápida às situações de maus-tratos ou abandono.

Outras ações incluem uma feira de adoção de pets, onde animais resgatados terão a oportunidade de encontrar um novo lar; orientações ao público sobre responsabilidade no cuidado com os animais; um encontro com mascotes, permitindo interação e aprendizado sobre abandono e adoção responsável; e a verminfugação gratuita oferecida pelo Hospital Vet Saúde.

Além disso, a PMMS marcará presença com suas viaturas como símbolo da luta contra crimes de maus-tratos. A Polícia Militar Ambiental também levará o Projeto Florestinha, com atividades voltadas à educação ambiental para o público. Durante o evento, haverá ainda sorteios de brindes, incluindo cestas especiais.

Marcelo Miranda, secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, destacou a importância da campanha. “A promoção da adoção responsável é fundamental para combater o abandono de animais e garantir a dignidade dos nossos amigos de quatro patas. Convidamos todos a se engajarem nessa causa tão importante. Juntos, podemos transformar a realidade dos animais abandonados e proporcionar um futuro melhor para eles”.

Carlos Eduardo Rodrigues, titular da Suprova, também reforçou o convite. “Convidamos todos a participarem de uma tarde especial no Shopping Bosque dos Ipês. O evento contará com uma feira de adoção, onde diversos animais em busca de um lar estarão disponíveis. Além disso, ofereceremos serviços gratuitos como vacinação, teste de leishmaniose e microchipagem, com o objetivo de garantir a saúde e a segurança dos pets”.

O superintendente ainda ressaltou a importância do desfile de cães SRD. “É um desfile que simboliza nossa luta contra o abandono e celebra os animais que merecem um lar amoroso. O Dezembro Verde é uma oportunidade para mostrar seu apoio aos animais abandonados e aprender mais sobre como podemos fazer a diferença. Contamos com a presença de todos para tornar este evento um sucesso e promover um futuro melhor para nossos amigos peludos. Traga seu pet e participe conosco dessa luta”.