Cabine de carreta bitrem é destruída por incêndio em Corumbá

Motorista tentou conter as chamas antes da chegada dos bombeiros, que usaram 2,5 mil litros de água para controlar o fogo

Uma carreta bitrem pegou fogo na Estrada Vermelha na manhã desta terça-feira (21), em Corumbá. O incidente aconteceu nos fundos de uma empresa de cimentos, por volta das 10h45. Os Bombeiros foram rapidamente acionado e, ao chegar no local, constatou que as chamas consumiam toda a cabine do veículo. Felizmente, não houve feridos.

Segundo relato do motorista, ele trafegava normalmente quando percebeu um problema mecânico. Ao parar para averiguar, notou o início do incêndio na parte inferior da cabine. O motorista ainda tentou conter as chamas com o extintor da própria carreta, mas sem sucesso. O fogo se alastrou rapidamente, tornando impossível evitar maiores danos.

Os bombeiros utilizaram cerca de 2.500 litros de água para combater o fogo e impedir que ele atingisse os reboques do bitrem, o que poderia agravar a situação. Após o controle do incêndio, a área foi isolada e ficou sob responsabilidade do motorista e da empresa dona do veículo.

O motivo exato do problema mecânico que causou o incêndio ainda será apurado.

