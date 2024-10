O Brasil venceu a Ucrânia por 3 a 2 na semifinal da Copa do Mundo de Futsal 2024, garantindo vaga na final após uma partida emocionante. Dyego foi o destaque, marcando dois gols, incluindo o decisivo em um tiro livre. A seleção enfrentará Argentina ou França no domingo, em busca do hexacampeonato.

Campanha do Brasil:

Fase de Grupos : 10-0 Cuba, 8-1 Croácia, 9-1 Tailândia

: 10-0 Cuba, 8-1 Croácia, 9-1 Tailândia Oitavas : 5-0 Costa Rica

: 5-0 Costa Rica Quartas : 3-1 Marrocos

: 3-1 Marrocos Semifinal: 3-2 Ucrânia

Expectativa alta para a final!