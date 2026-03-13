Beto Pereira anuncia ordem de serviço para recapeamento da Avenida Marechal Floriano Peixoto em Maracaju

O deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) anunciou nesta semana a ordem de serviço para o início do recapeamento da primeira etapa da Avenida Marechal Floriano Peixoto, em Maracaju. A obra, aguardada pela população, é resultado de uma articulação conjunta entre o mandato parlamentar, o prefeito municipal José Marcos Calderan, vereadores e governo do estado, e representa mais um avanço na agenda de investimentos em infraestrutura urbana no município.

A entrega da ordem de serviço faz parte da agenda de trabalho do deputado nos municípios de Dois Irmãos do Buriti, Maracaju e Ponta Porã. Na quinta-feira (12), Beto se reuniu com o prefeito de Maracaju, José Marcos Calderan e os vereadores do município para discutir uma série de investimentos que reforçam o compromisso do mandato com a cidade. Na pauta, mais de R$ 1 milhão destinados ao custeio da saúde municipal — recursos que vão fortalecer tanto o hospital quanto à atenção básica — e o apoio à realização da ExpoMara, prevista para junho, que neste ano promete atrair ainda mais público com shows e rodeios.

E a obra da Avenida Marechal Floriano Peixoto está prevista para ser executada em pelo menos duas etapas. A primeira, no valor de R$ 1,1 milhão, terá início em junho e inclui o recapeamento da via. A segunda etapa, orçada em R$ 1,3 milhão, prevê melhorias adicionais, incluindo a implantação de ciclovia, ampliando a infraestrutura urbana e a mobilidade da cidade.

Durante entrevista à Rádio Marabá FM, Beto destacou a satisfação em ver os recursos conquistados em Brasília sendo aplicados em benefício da população. “Feliz em estar em Maracaju sabendo do crescimento e desenvolvimento, com ações muito fortes do governo. Eduardo Riedel está deixando suas marcas. Junto com o ex-governador Reinaldo Azambuja, tem uma folha de serviços prestados — cidade que proporcionou a eles chegar ao governo do estado. Uma cidade que dá muitos frutos na política sul-mato-grossense. É uma grande satisfação estar em Maracaju, rever os amigos e enxergar que os recursos que conquistamos lá em Brasília estão sendo bem investidos e se transformando em melhorias para quem reside aqui”, afirmou Beto.

Além da obra da avenida, Beto anunciou investimentos na área da saúde: R$ 480 mil para o hospital municipal, R$ 520 mil para atenção básica e R$ 250 mil para compra de equipamentos, totalizando R$ 1,25 milhão. O deputado falou sobre o sonho da cidade de contar com uma sede da Colônia Paraguaia e apoio para a Exposição Agropecuária de Maracaju, que neste ano contará com rodeio.

Para Beto, esse histórico cria um ambiente de confiança e compromisso entre os parlamentares e a gestão pública local. “Os parlamentares se sentem seguros em fazer parceria com Maracaju, porque a cidade tem bons projetos e uma gestão que sabe aplicar os recursos”, afirmou.

Educação e investimentos em Dois Irmãos do Buriti

Em Dois Irmãos do Buriti, o deputado visitou a Escola Municipal Domingos Alves Nantes e o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Elza Alves Leme, localizado no distrito de Quebra Coco. As visitas tiveram como objetivo avaliar as condições das unidades de ensino, identificar necessidades de melhorias e debater com a comunidade escolar sobre os investimentos que podem ser viabilizados por meio do mandato parlamentar.

O parlamentar conversou com diretores, professores e representantes da comunidade sobre a importância de ampliar os investimentos na área educacional, com foco em garantir mais oportunidades para as crianças do município. A educação foi apontada como prioridade nas tratativas com a gestão local.

Além das visitas às escolas, Beto se reuniu com o prefeito Japão e com os vereadores do município para debater novos investimentos e identificar as principais demandas de Dois Irmãos do Buriti. A agenda do deputado Beto Pereira também contemplou o município de Ponta Porã, completando uma extensa programação de visitas ao interior do estado.