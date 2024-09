Beto participa de “Cãominhada” neste domingo

Neste domingo, a partir das 7h30, o deputado federal Beto Pereira, candidato à Prefeitura de Campo Grande pela coligação composta por PSDB/CIDADANIA, PL, MDB, SOLIDARIEDADE, PSD, PSB, REPUBLICANOS e PODEMOS, participará da Cãominhada pela Causa Animal. O evento, que reunirá defensores dos animais na capital, ocorrerá nos altos da Avenida Afonso Pena, com concentração na Cidade do Natal.

O crescente número de animais abandonados nas ruas de Campo Grande é um problema que demanda atenção urgente do poder público. Atualmente, estima-se que cerca de 5 mil cães e gatos vagam pelas vias da capital sul-mato-grossense, expostos a riscos constantes de maus-tratos, fome e doenças. Este cenário alarmante evidencia a necessidade de políticas públicas eficazes para a proteção e acolhimento desses animais, que sofrem com o abandono e, ainda assim, desempenham um papel crucial na socialização e bem-estar de milhões de brasileiros.

Além de serem vítimas de abandono, esses animais têm um papel social vital. Estudos demonstram que a interação com animais de estimação pode melhorar significativamente a saúde mental e emocional das pessoas, servindo como companheiros fiéis que oferecem amor incondicional e alívio do estresse. Para muitos brasileiros, cães e gatos são membros da família, responsáveis por proporcionar conforto e alegria no dia a dia.

A implementação de políticas públicas voltadas para a proteção animal é, portanto, uma questão de responsabilidade social e ética. Beto sabe disso, e já tem propostas na manga para solucionar a questão. Confira.

Castração em Massa

Uma das principais bandeiras de Beto é a castração em massa de animais, especialmente voltada para atender as entidades sociais e protetores independentes. Ele pretende realizar essas ações de maneira descentralizada, abrangendo todas as regiões da cidade, com foco nas áreas de baixa renda, onde o problema da superpopulação de animais de rua é mais acentuado.

Qualificação e Ressocialização de Detentos

Outra proposta inovadora de Beto é a qualificação profissional de detentos do sistema semiaberto para atuarem no setor de cuidados animais. Segundo o candidato, essa iniciativa visa não apenas solucionar questões de infraestrutura e atendimento à causa animal, mas também atuar na ressocialização de apenados, inserindo-os no mercado de trabalho e contribuindo para sua reintegração à sociedade.

Serviços Públicos Descentralizados

A descentralização dos serviços públicos relacionados ao bem-estar animal também é um ponto central no plano de governo de Beto Pereira. Ele defende a ampliação dos serviços de microchipagem, vacinação e vermifugação para diversas regiões da cidade, além de aumentar a oferta de exames básicos de saúde para os animais, especialmente nas áreas mais vulneráveis economicamente.

Centro de Acolhimento para Animais Vítimas de Maus-Tratos

Beto também propõe a criação de um Centro de Acolhimento para animais que foram vítimas de maus-tratos, onde os animais poderão receber cuidados e ser preparados para a adoção. Esse espaço funcionará como abrigo temporário, proporcionando um ambiente seguro e acolhedor até que os animais possam encontrar um novo lar. Para reforçar a luta contra os maus-tratos, o candidato sugere ainda a criação de um canal de atendimento voltado exclusivamente para denúncias, utilizando a linha 153 da Guarda Civil Metropolitana para facilitar o acesso à população.

Campanhas de Conscientização e Combate ao Abandono

A conscientização da população também está entre as prioridades de Beto. Ele pretende promover campanhas educativas em escolas e postos de saúde, visando combater os maus-tratos e o abandono de animais. A ideia é engajar a sociedade desde cedo para que se crie uma cultura de respeito e cuidado com os animais.

Empreendedorismo e Feiras Locais

Por fim, o candidato também tem propostas para estimular o empreendedorismo nas comunidades, com a promoção de eventos como feiras e encontros voltados ao segmento animal. Essas iniciativas visam incentivar pequenos negócios locais e criar uma rede de apoio para as famílias que desejam empreender nesse setor.