“Balada dos Especiais” promete agitar a tarde das crianças da Escola Juliano Varela com música e diversão

A Escola Juliano Varela se prepara para viver uma tarde inesquecível nesta quinta-feira (5) com o evento solidário “Balada dos Especiais”. O evento, que acontecerá das 13h às 17h na casa de shows Bartholomeu, localizada na Rua Oceano Atlântico, 115, na Chácara Cachoeira, promete oferecer muito lazer e alegria para as crianças da instituição. Com música ao vivo, guloseimas e atividades especiais, a “Balada dos Especiais” é um momento dedicado ao bem-estar e à inclusão social.

A programação musical contará com grandes nomes da cena regional, como Luís Fernando & Zé Miguel, João Paulo & Fernando, Ronaldo Viana, Victor Gregório & Marco Aurélio, Olavo Netto, Max Henrique, Rapha & Leo e DJ Jackson Seballo. Além de proporcionar uma experiência única para as crianças, o evento valoriza os talentos locais e promove a integração de toda a família.

A realização do evento conta com o apoio de empresas e parceiros importantes, como SouCG, StandMS, Lontano, Banca, Tag Tattoo e Agência Focus, que reforçam o compromisso com a causa da inclusão e da solidariedade.

Não perca a oportunidade de fazer parte desse momento especial e proporcionar momentos de alegria para as crianças da Escola Juliano Varela.

Serviço:

Data: 5 de dezembro

5 de dezembro Horário: Das 13h às 17h

Das 13h às 17h Local: Bartholomeu, Rua Oceano Atlântico, 115 – Chácara Cachoeira

Mais informações: 99938-4849 (Wellington).