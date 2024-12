Associação de militares critica Camila Jara por questionar PMs no Centro: ‘descabida’

Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militares de MS repudiou postura da deputada Camila Jara (PT), durante discussão com policiais militares, na madrugada deste domingo (20), no centro de Campo Grande.

A nota, postada no perfil da entidade no Instagram, traz que a parlamentar agiu sem justificativa e que embaraçou o trabalho dos militares durante fiscalização a bares que passaram a abrir à noite na região.

No texto, a ACS reflete que é atribuição da PM fazer policiamento ostensivo e preventivo, com o objetivo de preservar a ordem pública.

”Nesse contexto, a intervenção da deputada se revela descabida e inoportuna, pois sua postura, ao embaraçar o exercício da atividade policial compromete a segurança e o interesse público na manutenção da ordem”, reflete a Associação.

O caso

Camila Jara questionou as frequentes abordagens que policiais militares fazem em barzinhos, sobretudo nas ruas 14 de Julho e Avenida Calógeras, na Capital. Ela diz que foi ao local a pedido de comerciantes e teria entendido que a ação da PM foi abusiva e preconceituosa.

Um dos poucos trechos audíveis do vídeo mostra a deputada – em meio aos policiais – questionando se alguém falou em prendê-la. Em outro ponto da gravação Jara questiona se os militares iriam fiscalizar uma conveniência famosa, que fica na Rua Euclides na Cunha. Ao ouvir que não, ela sugeriu que haveria diferenciação de tratamento entre comércios por parte dos servidores.

”Ah, então vocês tem preconceito de classe”, disparou a petista. Na gravação, Camila – dentro de um estabelecimento – cobra a presença de uma policial feminina para abordar e fiscalizar a proprietária do local.

Camila informa aos policiais que já fez reuniões com o governador Eduardo Riedel sobre qual seria a maneira mais assertiva de fiscalizar os bares na região e a necessidade de ampliar a averiguação para outros pontos.

A deputada federal denunciou também que, quando estava em um bar na Calógeras, teve uma arma apontada para ela e outras pessoas. Ela destacou que a situação só se acalmou quando se identificou e foi reconhecida como deputada federal.

PM

Em nota, a PM informou que o 1° Batalhão de Polícia Militar, responsável pela segurança na área central, realiza diuturnamente ações preventivas, por meio do policiamento ostensivo, rondas e fiscalização dos alvarás de estabelecimentos comerciais.

“O principal objetivo é coibir a contravenção de perturbação do sossego e trabalho alheio e o crime de poluição sonora, mantendo a ordem e a tranquilidade dos moradores das regiões próximas a bares e restaurantes”, explica.

Ainda segundo a instituição, a PM recebe diariamente inúmeras denúncias, via 190, de perturbação do sossego e poluição sonora, bem como constatou aumento no número de crimes contra o patrimônio em regiões próximas a esse tipo de estabelecimento.



fonte: topmidianews