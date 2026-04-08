Quarta, 8 de abril de 2026

Hoje é dia de Internacional do Povo Cigano.

Falta 1 dia para começar a 86ª Expogrande.

Frase do dia:

“Não há tirania mais cruel do que a que se esconde atrás da lei e fala em nome da justiça” – (Montesquieu)

Manchetes do Correio do Estado:

-Campo Grande tem recorde de vereadores pré-candidatos…

-Segurança para show do Gun’s N’Roses terá mais de 600 agentes…

-MPMS aguarda perícia e nega devolução de celular a Bernal…

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“Pela nova lei antidrogas, faccionados agora respondem por até 40 anos de reclusão. Para crime considerado hediondo: não tem mais fiança, indulto ou livramento condicional e que qualquer apoio à facção já é crime e dá de 12 a 20 anos de cadeia”.

Em nome de BDM o seu dinheiro digital e Boca do Povo a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘DEZ’ MAIS!

1ª)

O ciclone extratropical que chegou ontem ao MS já causou estragos em Campo Grande. Ventos fortes derrubaram árvores e destelharam casas. Aguaceiro inundou ruas e o que não faltou foram reclamações para a Secretaria de Obras do Município.

2ª)

MS já tem sua “Suzanne von Richtoffen” numa versão piorada. É a Maria de Fátima, de Anastácio. Mandou matar o pai e a mãe e foi chorar no velório. Depois matou o assassino contratado, outro ‘caiu’ nas balas da PM e ela segurou a bronca.

3ª)

Deu ruim pro vereador Marquinhos Trad que deixou o PDT migrando para o PV no afã de ser deputado estadual. O suplente Sallah Hassan já pediu sua vaga. O presidente do PDT vai à Justiça Eleitoral.

4ª)

O PDT espera que a Justiça Eleitoral não faça agora como fez com o caso de ‘Lucas de Lima’, onde sentou-se em cima do processo e não deu em nada até agora. O partido pretende denunciar o descaso em Brasília.

5ª)

À boca pequena fala-se que o show do Gun N’ Roses em Campo Grande custará US$ 2 milhões de dólares livre. Ano passado eles foram em Cuiabá e receberam de cache 1,5 milhão de dólares. Só de estrutura são 38 carretas de equipamentos. Previsto de 35 a 45 mil pessoas. O mais barato -na pipoca – é de 395 reais. A mais top 1.700 reais.

6ª)

Além de megaestrutura de segurança na estrada de acesso que ficará a cargo da PRF, 600 agentes garantirão a segurança interna do Show do Guns. 2,8 mil pessoas envolvidas direta e indiretamente no megashow. O evento está programado para durar até 3 horas. Será amanhã com início previsto para 20:30hs.

7ª)

O show do Guns N’ Roses poderá afetar a abertura da 86ª Expogrande que estará abrindo seus portões para receber visitantes a partir das 19 horas. Ela abrirá com a dupla Zezé de Camargo & Luciano. Sexta tem Gustavo Lima e sábado Daniel.

8ª)

O suplente de vereador Salla Hassan já mandou fazer a ‘fatiota’. É que seu partido – o PDT- vai pedir a vaga do vereador Marquinhos Trad que abandonou o partido para sair candidato pelo PV. O partido espera que a Justiça Eleitoral aja rápido e não produza um episódio idêntico ao de Lucas de Lima, onde decisões foram postergadas e até agora… nada!

9ª)

Bernal quer seu celular de volta. Alega que “sem ele não consegue trabalhar”. Mas a perícia vai demorar, ainda mais quando dentro do aparelho existem muitas coisas comprometedoras. É esperar pra ver o que irá acontecer.

10ª)

Prefeito Dr. Arlindo Landolfo Filho, de Terenos lançou REFIS que irá até o dia 30 deste mês, com desconto de até 100% em juros e multas para pagamento à vista. Dizem que “mais moleza que isso só sopa de minhoca”.

Chicotadas do dia!

O escândalo das ‘atas dirigidas’ poderá abrir um rombo em determinado setor do Governo do Estado. A fórmula encontrada de ‘forçar a barra’ para favorecer este ou aquele apaniguado está borbulhando e tudo indica que o estopim da bomba pode estar em determinado ‘espertinho’ subalterno de cargo importante. O escândalo promete ser capaz de fazer ‘carneirinho’ criar asas pra sair ‘voando baixo’ e se livrar do bololô. A criação de ‘dificuldades’ para vender ‘facilidades’ já está no MP. Quem viu me contou que será ‘tri-nitroglicerina-pura’. Isso merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes:

Guto Vormittag; Silvia Ferreira dos Anjos; Camila Tannous; Franck Amorim; Tomoyoshi Wauke; Silvio Yposhio Yokoyama; Laicy Corrêa Martins; Luiza Pithan Freire; Dalila da Silva Corrêa; Walkiria Koshioski Ferreira e Dr. Hélio Mendes.

Nossos bons e queridos amigos:

Dra. Maria José Martins Maldonado: Neurologista Pediátrica; Kátia Santos: Tenente-Cel. Da PMMS; Tavane Ferraresi: Jornalista e assessora da futura pré-candidata a deputada federal Mara Caseiro; Victor Chileno: Fotógrafo e Eloisa Fontes: Assessora do vereador Octávio Trad e Dr. Lídio Ledesma, prefeito de Iguatemi; Geraldo Resende: deputado Federal e Senadora Tereza Cristina.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuui