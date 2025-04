As Dez Mais

Segunda, 28 de abril de 2025.

Dia da sogra

Manchetes dos jornais diários da Capital:

CORREIO DO ESTADO: Camila Jara é a deputada de MS que mais gastou com combustíveis…

O ESTADO: Capital decreta emergência e libera a vacina da gripe para todos…

Festa do aniversário de Caracol: dia 1ª de maio.

Festa da Farinha dias 2 e 3 em Anastácio: artista principal: Leonardo.

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Campo Grande continua em compasso de espera. Tudo está dependendo do tempo firmar para que as equipes de prontidão comecem tapar buracos. A prefeita está – como todos – angustiada sem poder agir devido as chuvas que não passam.

2ª)

Filho de uma família marcada pela tragédia, morreu em desastre automobilístico o pecuarista Neto Coelho. Ele dirigia em alta velocidade sua BMW na pista molhada da Embraer em Galvão Peixoto. Perdeu o controle, bateu noutros dois veículos parados e capotou morrendo na hora.

3ª)

Senadora Soraya Tronicke não veio final de semana ao MS, mas estava na comitiva do presidente Lula que foi ao Vaticano se despedir do Papa Francisco. Ela e Dagoberto Nogueira integraram a viagem internacional do presidente Lula.

4ª)

Pecuaristas estão revoltados com a buraqueira que tomou conta da MS-080. Em alguns trechos andar pelo acostamento da rodovia é melhor que no leito da estrada. Eles pedem ao governador Riedel providências imediatas ‘pelo amor de Deus’.

5ª)

Na hidrelétrica do Mimoso as algas tomaram conta do espelho d’àgua inviabilizando a navegabilidade e operacionalidade da usina. As reclamações chegaram ao Imasul e dizem que técnicos estão esperando um milagre, já tendo apelado para benzeção e novenas…

6ª)

Poucos sabem, mas um grave erro médico em 1958 fez o corpo do Papa Pio 12 ‘explodir’ durante a cerimônia fúnebre. O médico errou na conservação usando um método que constava de ervas aromáticas e até papel celofane. Os gases se acumularam no tórax do Papa e com o caixão sendo transportado o corpo explodiu exalando um cheiro horrível e insuportável. O episódio foi revelado agora.

7ª)

Em 100 dias de mandato Donald Trump é o prior presidente dos últimos 80 anos nos EUA. Desaprovação: 55%; Aprovação: 39%. 73% do norte-americano está pessimista com as finanças e 53% dizem que a situação ‘piorou’ depois de Trump. A pesquisa foi feita pelo The Washington Post e a Rede de TV ABC News.

8ª)

Corinthianos amanheceram de cabeça inchada. Não adiantou apelar pra São Jorge porque o Mengão estragou 4 vezes o chicota nas costas do goleiro corintiano. Arrascaeta e Cebolinha foram os “carrascos’ do jogo.

9ª)

Secretário de Obras da Prefeitura de Campo Grande esteve hoje no ‘Boca do Povo’ da FM-101.9 e disse que “continua de prontidão com mais de 30 equipes esperando que a chuva parar para colocar a cidade em dia”. Vamos voltar a colocar a cidade em pé. Tenham paciência que tudo vai dar certo, disse ele.

10ª)

Br-060 próxima a Capão Seco no caminho de Sidrolândia continua fechada com tempo de espera de 5 horas. O MST reivindica ‘políticas públicas’ na jornada de lutas pela Reforma Agrária, também conhecida como “Abril Vermelho”. A interdição é por tempo indeterminado.

O HR de Aquidauana – referência para 12 outras cidades da região- está à beira de um colapso. Acumula um déficit mensal astronômico. O aumento dos casos de doenças respiratórias tem lotado o PS, consequentemente, a qualidade de atendimento caiu vertiginosamente. A secretária de Saúde não se anima em desviar o atendimento ambulatorial para as ‘UPAs’, sufocando ainda mais o hospital. Para a lerdeza dela em tomar providências, as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Dra. Raissa Oshiro; Empresário Sérgio Coutinho; Alexandre Monteiro Rezende; Dr. Tancredo Eduardo Ribas: advogado; Arlete Saddi Chaves; Eli Rodrigues; Empresária e pecuarista Soraia Dibo de Faria; Vera Siciliano; Dr. Valdir Antônio Ponchio; Cláudia Christina Torraca de Freitas e Victor Gibim Scapinelli.

Wilson Diniz da Covel de Aquidauana; Claudião e seu vice David Barbosa: prefeito e vice de Jaraguari; Dr. Valdir Custódio: presidente do PSD; Fernando da Anunciação: presidente da Fenasppen; Mikaele Teodoro: Jornalista da CASSEMS; Cel. PM. Ivan Gibim Lacerda; Dr. Alípio de Oliveira: da Alucel; Dr. Fábio Trad: advogado e Dra Maria de Lourdes Cano: delegada de Polícia Civil.

