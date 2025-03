As Dez Mais

Quinta, 27 de março de 2025.

Hoje é Dia do Circo.

Manchetes dos jornais diários de hoje:

Correio do Estado: Generais vão com Jair Bolsonaro para o banco de réus do STF

O Estado: P)or unanimidade, 1ª Turma do STF torna Bolsonaro réu

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

O caso do Frigorífico Boibras é escabroso e merece reparos. Deram o “tombo” em impostos federais, estaduais e outros. Os credores ficaram ‘chupando o dedo’ e os donos mais ricos com o rombo que fizeram em mais de 200 milhões. Isso é uma pouca vergonha.

2ª)

Deputado federal Marcos Pollon recebido na Manhã de hoje pela presidente do HCAA. Foi visitar as novas dependências e doou uma emenda de R$ 300 mil reais para que seja reformada a cozinha do hospital. Merece aplausos.

3ª)

Bolsonaro e seus ‘cupinchas’ viraram réus a partir de ontem. Até setembro terão que se defender, mas há a possibilidade que passem o Natal e Ano Novo na cadeia. Apenas um milagre poderá salvá-los.

4ª)

Médicos ortopedistas da Santa Casa denunciaram ontem à Polícia Civil que “mais de 70 pacientes que estão na ala de ortopedia correm risco de morte ou graves sequelas” e que “não existem insumos para cirurgias”.

5ª)

Em 10 dias o “tucano-mor” Marconi Perilo prometeu ao ex-governador Reinaldo Azambuja e ao governador Eduardo Riedel que irá definir sobre os ‘prós e contras’ da fusão com o PSD, Republicanos ou Podemos.

6ª)

Às vésperas das eleições, vereadores sulmatogrossenses em sua maioria declaram apoio a chapa do atual presidente da entidade Jeovani Vieira para a presidência da UCVMS. Apesar da oposição atacar sua gestão com ilações e pedidos de desistência, tudo indica que Jeovani poderá ser reeleito e terão que engolí-lo.

7ª)

Passarinho me contou que é bem possível gente grossa e influente amanhecer com o GAECO ou a Polícia Federal na porta. Eles não acreditam, mas é bom se precaver. Como dizia minha Tia Laura: “Precaução e canja de galinha não fazem mal a ninguém e quem avisa amigo é.

8ª)

Prefeitura de Bonito ‘queimando a pestana’ com pessoas que resolveram descartar lixo em frente ao aterro controlado que foi criado após TAC firmado com o MP. Quem for pego descartando lixo irregularmente será multado e preso.

9ª)

Vacina contra ‘influenza’ está à disposição em 74 unidades de saúde do município à espera de pessoas dos grupos prioritários. Vacine-se. É seguro, e vai livrá-lo de futuras dores-de-cabeça.

10ª)

A vice-presidente da FETEMS profa. Delmeires é candidata à presidência da entidade com apoio direto do prof. Jaime Teixeira. A luta continua por melhores salários. O voto do professorado vai mostrar a força da entidade. Participem.

Chicotadas do dia!

A ex-secretária de Educação do Município Ângela Maria de Brito foi condenada a 6 anos e 3 meses de cadeia por ‘compras irregulares’ na infausta administração de Gilmar Olarte. O caso envolve a extinga Gráfica Alvorada que imprimiu livros didáticos irregulares, faturando – na época R$ 5,6 milhões de reais, em 2014. Segue o destino da ex-secretária vários outros condenados, passageiros do barco de Mefistófeles que irá levá-los ao inferno. Essa ‘cambada’ merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes:

Marília de Castro; nossa querida Maria de Fátima Gabriel; Cláudia Braun de Queiróz Rolim; Nilson Lima; Adolfo Alderete; Cátia Hugueney Cruz; Humberto Gaiotto; Ricardo Rodrigues Nabhan; Rogério Mayer e Lorena Lopes Vilela.

Nossos bons e queridos amigos:

A elegante Joanne de Paula Almeida; Dra. Vair Helena Paulista, advogada; Pra. Andressa Rezende: nos Estados Unidos; Izilda Moura; Vassil de Oliveira: em Goiânia-GO; Vilma Felini, em João Pessoa-PB; ex-secretária Laura Miranda e Elci Holsback.

