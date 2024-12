Após articulação do senador Nelsinho Trad, ANTT mantém ramal de Ponta Porã na Malha Oeste

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) decidiu manter o ramal ferroviário de Ponta Porã como opcional na relicitação da Malha Oeste, atendendo às articulações do senador Nelsinho Trad (PSD-MS) e de outras lideranças sul-mato-grossenses. A decisão foi oficializada na última semana após a aprovação do relatório final da Audiência Pública nº 5/2023, realizada em abril e maio do ano passado em Campo Grande e em Brasília.

Em abril, o senador Nelsinho Trad liderou um encontro com o ministro dos Transportes, Renan Filho, acompanhado do vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), do prefeito Eduardo Campos, de Ponta Porã, e outras lideranças regionais, onde destacou a importância do trecho para o fortalecimento da economia estadual.

O parlamentar destaca a importância da inclusão do ramal de 355 km para o desenvolvimento econômico da região, especialmente para o escoamento da produção agrícola dos municípios de Maracaju, Sidrolândia e Ponta Porã. “Trabalhamos intensamente para que as demandas da nossa região fossem ouvidas e atendidas, garantindo que o ramal de Ponta Porã permanecesse no projeto de concessão”, ressaltou.

A decisão da ANTT também incorporou outras sugestões, como a definição de trechos mínimos obrigatórios que a concessionária deverá considerar em sua proposta e a possibilidade de apresentar propostas para trechos adicionais da Malha Oeste. O plano de outorga será agora encaminhado ao Ministério dos Transportes, que definirá os próximos passos para a concessão.

“Vamos acompanhar de perto todo o processo para assegurar que os investimentos necessários sejam realizados e que nossa malha ferroviária seja modernizada, para atender às necessidades do nosso Estado e contribuir com o crescimento econômico de Mato Grosso do Sul”, concluiu o senador Nelsinho Trad.