Apoiadora do agronegócio estadual, ALEMS participa da 85ª Expogrande

A noite de quinta-feira (3) foi marcada pela abertura da 85ª Expograndre, feira tradicional do agronegócio que reúne produtores, empresários e autoridades para apresentar o que há de inovação no setor e promover negócios. Desta vez, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) é parceira com um stand, entre os mais de 200 expositores.

O espaço reservado para a ALEMS abrigará reuniões de Frentes Parlamentares e funcionará durante os 11 dias de feira de 2025. Segundo o presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro (PP), o evento é mais uma oportunidade de ampliar os inúmeros debates que hoje envolvem o agro e a produção sustentável. “A Assembleia está presente na Expogrande que representa a raiz e a tradição do Mato Grosso do Sul. O agro é a essência do estado e estamos aqui de portas abertas ao cidadão. Também reforço os compromissos da pauta do agro, em que estamos comprometidos, para que a gente possa manter o clima de estabilidade e desenvolvimento, com segurança jurídica”, discursou o parlamentar durante a abertura do evento.

Stand da ALEMS na Expogrande

Com a expectativa de superar os recordes, em 2024 a feira registrou desempenho de R$ 577 milhões e contou com a presença de 114 mil visitantes, que prestigiaram shows, exposição de animais, workshops e toda a estrutura de stands parceiros com restaurantes e muito mais. Para o deputado Márcio Fernandes (MDB), presidente da Comissão Permanente de Agricultura da ALEMS, é um orgulho ver a feira tão forte no cenário estadual e nacional. “São experiências, inovações e negócios que acontecem aqui e para gente é um orgulho e um prazer poder participar”, disse.

Também participaram do evento os deputados Lídio Lopes (Patriota), Roberto Hashioka (União), Pedrossian Neto (PSD), Paulo Corrêa (PSDB), Paulo Duarte (PSB), Jamilson Name e Coronel David (PL). O governador Eduardo Riedel (PSDB) disse que a feira é “mais que fechar negócios, é coração e uma grande vitrine do Estado”.

O presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, enalteceu no discurso de abertura a parceria do Legislativo. “É um marco histórico ter a Assembleia aqui”, disse. A estrutura da 85ª Expogrande está instalada no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Fique por dentro de toda a programação pelo site oficial da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) clicando aqui.