Ancelotti mantém ataque com quatro e cobra equilíbrio contra a França

Treinador analisa força francesa e projeta dificuldades em campo

O técnico Carlo Ancelotti afirmou que a Seleção Brasileira atuará com quatro atacantes no amistoso contra a Seleção Francesa de Futebol, nesta quinta-feira, nos Estados Unidos, mantendo sua proposta ofensiva. Apesar da formação agressiva, o treinador destacou a necessidade de equilíbrio tático e solidez defensiva diante de um adversário considerado um dos mais fortes do cenário mundial.

Ancelotti elogiou a qualidade coletiva da França e chamou atenção para o perigo de Kylian Mbappé, ressaltando sua velocidade e eficiência nas finalizações. O comandante também confirmou o desfalque de Marquinhos, que está fora por desgaste muscular, e indicou que a escalação será definida após o último treino.

O duelo será realizado em Boston, às 17h, e faz parte da preparação para a Copa do Mundo, com novo compromisso marcado contra a Croácia na sequência.