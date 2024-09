Ana Portela ganha força nos bairros de Campo Grande e lidera movimento popular.

A candidata a vereadora de Campo Grande, Ana Portela, vem se destacando cada vez mais como a nova cara da política de Campo Grande. Com uma trajetória marcada pelo aprendizado herdado de seu pai, que sempre lhe ensinou que “política é feita para as pessoas”, Ana tem conquistado apoio em diversos bairros de Campo Grande. À frente de um movimento popular crescente, ela tem liderado caminhadas e realizado reuniões com moradores, ouvindo atentamente as necessidades da população.

“Desde cedo, aprendi com meu pai que a política não pode ser distante, ela deve ser feita pelo povo e para o povo. Minha candidatura é o reflexo disso, de uma nova geração que quer estar presente, ouvir, e lutar pelas necessidades reais de quem mais precisa”, afirmou Ana durante um encontro com moradores.

Seu estilo de campanha, com presença constante nas ruas, bairros e por sua transparência, tem reunido centenas de eleitores que veem em Ana uma representante legítima das suas necessidades.

Além de seu carisma e proximidade com os eleitores, Ana traz consigo pautas que refletem sua visão de política voltada para o desenvolvimento de Campo Grande.

Com sua campanha ganhando força, Ana Portela é vista como a renovação que Campo Grande precisa, pronta para trazer mudanças reais e liderar com os princípios que aprendeu desde cedo: uma política feita pelo povo e para o povo.