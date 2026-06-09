Agricultores de MS avançam com tecnologia no campo

Projeto de hidroponia transforma produção familiar em Naviraí

Agricultores familiares de Naviraí estão aumentando a renda e superando o receio em relação ao uso de novas tecnologias no campo por meio do projeto “Hidroponia para Todos”, apoiado pela Fundect e pela Semadesc. A iniciativa levou capacitação, equipamentos e acompanhamento técnico a quatro propriedades rurais da região. O sistema hidropônico implantado permite o cultivo de hortaliças sem o uso do solo, com menor esforço físico e maior controle da produção. Cada família recebeu estruturas com capacidade para até 600 plantas por ciclo produtivo.

Após o período de treinamento, produtores passaram a comercializar alfaces em feiras, supermercados e programas de alimentação escolar. Segundo o coordenador do projeto, professor Daniel Zimmermann Mesquita, a simplicidade do manejo ajudou a quebrar a resistência inicial à tecnologia. O sucesso da iniciativa é evidenciado pela ampliação das estruturas com investimentos feitos pelos próprios agricultores. Para a Fundect, o projeto demonstra como a ciência aplicada pode promover inclusão produtiva e desenvolvimento social no meio rural. A ação integra a série “Fundect: MS ama Ciência”, que destaca os impactos dos investimentos públicos em pesquisa e inovação em Mato Grosso do Sul.