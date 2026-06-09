Agricultores de MS avançam com tecnologia no campo

Capacitação e assistência técnica incentivam expansão da hidroponia entre pequenos produtores

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Arquivo Pessoal do Pesquisador

Projeto de hidroponia transforma produção familiar em Naviraí

Agricultores familiares de Naviraí estão aumentando a renda e superando o receio em relação ao uso de novas tecnologias no campo por meio do projeto “Hidroponia para Todos”, apoiado pela Fundect e pela Semadesc. A iniciativa levou capacitação, equipamentos e acompanhamento técnico a quatro propriedades rurais da região. O sistema hidropônico implantado permite o cultivo de hortaliças sem o uso do solo, com menor esforço físico e maior controle da produção. Cada família recebeu estruturas com capacidade para até 600 plantas por ciclo produtivo.

Após o período de treinamento, produtores passaram a comercializar alfaces em feiras, supermercados e programas de alimentação escolar. Segundo o coordenador do projeto, professor Daniel Zimmermann Mesquita, a simplicidade do manejo ajudou a quebrar a resistência inicial à tecnologia. O sucesso da iniciativa é evidenciado pela ampliação das estruturas com investimentos feitos pelos próprios agricultores. Para a Fundect, o projeto demonstra como a ciência aplicada pode promover inclusão produtiva e desenvolvimento social no meio rural. A ação integra a série “Fundect: MS ama Ciência”, que destaca os impactos dos investimentos públicos em pesquisa e inovação em Mato Grosso do Sul.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

Veto da UE às carnes brasileiras derruba ações de frigoríficos

Milton - 0
Mercado reage com cautela após exclusão do Brasil pela União Europeia A decisão da União Europeia de excluir o Brasil da lista de países autorizados...
Leia mais

Idoso é espancado durante assalto na Avenida Guaicurus

Milton - 0
Vítima de 74 anos sofreu múltiplas fraturas após reagir ao roubo Um homem de 74 anos ficou gravemente ferido após ser vítima de um roubo...
Leia mais

Funsat oferece 1.444 vagas nesta terça-feira

ANELISE PEREIRA - 0
A terça-feira (2) começa com 1.444 vagas de emprego intermediadas pela Funsat (Fundação Social do Trabalho). As oportunidades são oferecidas por 155 empresas de...
Leia mais

Carga ilegal de cabelo humano é apreendida em Corumbá

Milton - 0
PM intercepta mercadoria irregular avaliada em R$ 115 mil Carga ilegal de cabelo humano é apreendida em Corumbá. A Polícia Militar de Mato Grosso do...
Leia mais