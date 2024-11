Agetran informa as interdições de trânsito deste fim de semana

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa as interdições programadas para este fim de semana, relacionadas a eventos e atividades que impactarão a circulação em diversas vias da cidade. Reforçamos nosso compromisso com a ordem e segurança no trânsito, solicitando aos condutores que respeitem as sinalizações provisórias e planejem rotas alternativas para evitar transtornos.

Cronograma das interdições:

Sexta-feira, 29/11/2024

Evento: 6º Acompanhamento Mirim

Horário: 06h30 às 09h

Local: Rua Hermelita de Oliveira Gomes, nº 685 ao nº 619 (faixa de estacionamento).



Horário: 16h às 22h

Local: Rua Caíba, entre a Rua Jaúna e a Rua Topógrafos.



Horário: 16h às 22h

Local: Rua Caviúna, entre a Rua Noroeste e o nº 161.

Sábado, 30/11/2024

Evento: Festival de Bandas e Fanfarras

Horário: 07h às 19h

Local: Avenida Marinha, entre a Rua do Porto e Rua Península.



Horário: 07h às 13h

Local: Rua Charlotte, nº 2001, entre as Ruas Santa Quitéria e Monsenhor Sarrion; Rua Monsenhor Sarrion, entre a Rua Charlotte e Rua Berta Lúcia.



Horário: 07h às 12h

Local: Rua José Caetano, nº 225, entre a Rua Dona Joana e Rua Piraju.



Horário: 07h às 19h

Local: Rua Caiapós, nº 348, entre Avenida Bandeirantes e Rua Engenheiro Roberto Mange.



Horário: 16h às 23h

Local: Rua Brilhante, nº 1408, e Rua Aporé.

A Agetran orienta os condutores a respeitarem as sinalizações provisórias para garantir a segurança e fluidez do trânsito durante as interdições.