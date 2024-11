Agepen participa da campanha Caixa Encantada para arrecadar brinquedos em todo o estado; faça sua doação!

Para arrecadar brinquedos que serão entregues para crianças atendidas por aproximadamente 300 instituições em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul, a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) participa da campanha “Caixa Encantada”, do Governo do Estado.

A iniciativa tem como madrinha a primeira-dama Mônica Riedel, e é organizada pela SAD (Secretaria de Estado de Administração) e o titular da pasta, Frederico Felini, com o apoio de servidores que atuam como multiplicadores em todas as secretarias, além de órgãos, entidades e empresas parceiras. Pela agência penitenciária, a campanha está sendo coordenada pela policial penal Darlene Alves.

A arrecadação dos brinquedos vai acontecer até o dia 29 de novembro. Já a entrega pelas instituições começa na primeira semana de dezembro, logo após o período de triagem das doações. Podem ser doados brinquedos novos ou usados em bom estado de conservação, e que sejam seguros.

Cadastramento de entidades que precisam

A reformulação do processo de cadastramento das entidades beneficiadas, é uma das novidades da campanha. A partir desta edição as instituições que quiserem se cadastrar para receber as doações devem se inscrever por meio de um formulário. As inscrições terminam nesta quinta-feira (14.11), com a análise das entidades realizada pela Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos).

A campanha conta ainda com o empenho e a contribuição de funcionários públicos e de outras pessoas que se solidarizaram com a ação.