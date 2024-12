Agências bancárias terão horário reduzido durante festas de fim de ano

As festas de fim de ano trarão mudanças no expediente bancário, com ajustes no horário de atendimento e na compensação de transações, segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, os bancos funcionarão em horário reduzido, atendendo ao público das 8h às 10h (horário de Mato Grosso do Sul).

Já no dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, não haverá expediente bancário e as compensações bancárias, incluindo transferências eletrônicas (TEDs), não serão realizadas. Já o PIX funcionará normalmente durante esse período.

No dia 25 de dezembro e 1º de janeiro, feriados nacionais, não haverá atendimento presencial nas agências e as compensações bancárias também não serão processadas.

No entanto, as contas de consumo, como água, energia e telefone, com vencimento nessas datas, poderão ser pagas sem acréscimo no dia útil seguinte.

Já os tributos e impostos que vencem nos feriados ou em dias em que não há compensação bancária exigem antecipação do pagamento para evitar multas e juros.

A Febraban orienta que, caso as datas de vencimento não estejam ajustadas no documento de arrecadação, o pagamento seja antecipado ou, para os boletos com código de barras, seja feito por meio de agendamento nos caixas eletrônicos ou canais digitais dos bancos.

Nos dias 23, 26, 27 e 30 de dezembro, as agências bancárias terão expediente normal, assim como a partir de 2 de janeiro, quando o atendimento retorna ao horário habitual.