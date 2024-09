Abertura da 18ª Primavera dos Museus discute acessibilidade e inclusão nos espaços museológicos

A 18ª Primavera dos Museus teve sua abertura na tarde de segunda-feira (23) e se estenderá até o dia 29 de setembro, abordando o tema “Museus, Acessibilidade e Inclusão”. O evento, que conta com uma extensa programação em Mato Grosso do Sul, é uma temporada cultural organizada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), realizada anualmente no início da primavera. A cada edição, o Ibram propõe um tema central para guiar as atividades dos museus participantes.

O evento em Mato Grosso do Sul tem programação organizada pelo Governo do Estado, por meio da FCMS (Fundação de Cultura) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura). O objetivo principal é promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros, além de ampliar o público visitante e fortalecer o vínculo dos museus com a sociedade.

Desde sua primeira edição, a Primavera dos Museus tem gerado resultados positivos, com um aumento médio de 18% no número de museus participantes a cada ano e um crescimento de 21% no número de eventos cadastrados.

Cristiane Freire, coordenadora do Sistema Estadual de Museus de Mato Grosso do Sul, destacou a importância do evento.

“Estamos muito felizes com a realização deste encontro, que aborda um tema tão relevante quanto a acessibilidade em nossos museus e espaços culturais. A proposta é que nossos museus alcancem um público cada vez mais diversificado, não apenas o que já atendemos regularmente, mas também novos públicos e discussões”.

Já a gerente de Patrimônio Histórico e Cultural da FCMS, Melly Sena, ressaltou a urgência do tema escolhido para este ano.

“A acessibilidade é um tópico fundamental, mas que ainda não recebe a devida atenção. É uma luta constante para que isso se torne uma prioridade e uma política pública no meio cultural. Estamos iniciando esta semana com uma programação diversa, envolvendo nossos museus parceiros, para refletir sobre todos os tipos de acessibilidade, desde a arquitetônica até as formas de participação do público”.

A subsecretária estadual de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência, Telma Nantes de Matos, é uma das palestrantes do evento. Ela reforçou a necessidade de se discutir a acessibilidade em museus. Para a subsecretária, esses espaços são fundamentais como fontes de história, informação e comunicação.

“A 18ª Primavera dos Museus aborda a acessibilidade e inclusão, um tema que precisa ser amplamente debatido. Acessibilidade significa garantir o direito ao acesso à informação, à história e aos espaços, algo que deve ser visto como uma tendência global”, explicou.

Além disso, Telma enfatizou o papel do governo na promoção de mudanças. “Este é o momento de construir uma nova história de acessibilidade e inclusão nos museus de Mato Grosso do Sul, garantindo que todas as pessoas, especialmente as com deficiência, idosos e aquelas com dificuldades de locomoção, possam ter pleno acesso a esses espaços”.

Zirleide Silva Barbosa, subsecretária estadual de Políticas Públicas para Pessoas Idosas, também contribuiu com reflexões importantes. Ela destacou a visibilidade crescente da população idosa em espaços públicos, resultado das transformações demográficas ocorridas nas últimas décadas.

“Envelhecer é um direito e pode ser uma experiência prazerosa. No Brasil, o número de idosos cresce significativamente, e é fundamental que essa parcela da população tenha acesso a equipamentos culturais como os museus, proporcionando lazer e saúde”, ressaltou.

A programação da 18ª Primavera dos Museus continua ao longo da semana, com eventos voltados à inclusão e acessibilidade nos museus sul-mato-grossenses. Confira a seguir a programação completa:

PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS DE MATO GROSSO DO SUL – SIEM-MS

24 de setembro, das 17h às 20h – Reunião técnica com os Coordenadores de Museus e Casas de Memória de Campo Grande, Fundação de Cultura de MS, Sistema Estadual de Museus e Fundação de Turismo de MS

Tema: Turismo e Museus em MS – Propostas para elaboração de uma rota turística

Local: MuArq – Museu de Arqueologia da UFMS, Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho (Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 1º andar).

Neste encontro, serão discutidas propostas da Fundação de Turismo para a criação de uma rota turística envolvendo museus de Campo Grande.

25 de setembro, às 14h – Colóquio e Debate

Tema: “Museu inclusivo e acessível em MS: O que já temos e o que pretendemos construir”

Local: MIS – Museu da Imagem e do Som, Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho (Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar)

O evento promoverá uma reflexão sobre os museus inclusivos, considerando as necessidades de todos os visitantes. Haverá participação de convidados especializados.

27 de setembro, das 15h às 17h – Encontro da Rede de Educadores Museais (REM)

Este encontro, realizado virtualmente, contará com a participação do Sistema Estadual de Museus, que contribuirá para a revisão do Plano Nacional Setorial de Museus (PNSM).

28 de setembro, das 8h às 11h30 – Oficina “Acessibilidade em Museus: do Patrimônio ao Acesso”, ministrada por Felipe Sampaio

Local: MuArq – Museu de Arqueologia da UFMS, Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho (Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 1º andar)

A oficina introduzirá conceitos básicos de acessibilidade em museus e sensibilizará os participantes para a importância da acessibilidade universal.

PROGRAMAÇÃO DO MIS

As atividades acontecerão no Museu da Imagem e do Som (MIS), localizado no Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho (Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar):

16 a 30 de setembro – Exposição “Artistas com Deficiência que Fazem e Fluem Arte”

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 7h30 às 17h30.

26 de setembro, das 9h às 11h – Workshop “Acessibilidade e Inclusão em Espaços Culturais de MS: Caminhos Possíveis”

Ministrante: Ivone Ângela dos Santos.

PROGRAMAÇÃO DO MARCO

9 a 14 de setembro – Projeto Circula MARCO – Visita mediada e oficina artística em Ponta Porã, realizada pelo Programa Educativo do MARCO.

23 de setembro, das 9h30 às 18h – Ação Educativa “Você sabia?”, sobre tecnologias assistivas para pessoas com deficiência em museus de arte (postagem no Instagram do MARCO).

24 de setembro, das 9h30 às 10h – Live sobre tecnologias assistivas e atendimento educacional especializado, com o Professor Doutor José Aparecido da Costa (UFMS).

25 de setembro, das 9h30 às 18h – Oficina online “Retrato Falado”, no feed do Instagram do MARCO.

26 de setembro, das 9h30 às 18h – Ação educativa “Dia da Saudade” (postagem no Instagram sobre a exposição “Mulheres Artistas no Acervo do MARCO”).

27 de setembro, das 9h30 às 18h – Disponibilização de QR Codes Audiodescritos de obras da artista Conceição dos Bugres no Instagram do MARCO.