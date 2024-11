A pecuária é a atividade que mais gera empregos no Pantanal

A pecuária é a principal geradora de empregos e riqueza no Pantanal de Mato Grosso do Sul, com um faturamento anual superior a R$ 1,83 bilhão. Representando 76% dos postos de trabalho nos nove municípios da região, o setor responde por 23% da economia estadual, impulsionando tanto o desenvolvimento local quanto a preservação ambiental.

Com destaque para a bovinocultura de corte, especialmente em Corumbá, o Pantanal sustenta práticas agropecuárias sustentáveis que preservam 84% de sua vegetação nativa. Além disso, iniciativas como a Assistência Técnica e Gerencial do Senar/MS capacitam milhares de trabalhadores, garantindo a continuidade do sucesso econômico e o crescimento do setor.