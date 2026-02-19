quinta-feira, 19/02/2026

1º Caarapó Moto Fest Car solidário arrecada aproximadamente 2 toneladas de alimentos

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O 1º Caarapó Moto Fest Car Solidário foi realizado nos dias 14 e 15, no Balneário Ayrton Senna da Silva, reunindo grande público durante o sábado e o domingo em um evento que uniu esporte, entretenimento e solidariedade.

Com caráter beneficente, a iniciativa resultou na arrecadação de aproximadamente 2 toneladas de alimentos, que serão destinados a entidades assistenciais do município, reforçando o compromisso social da ação.

A programação contou com apresentações de drift, grau e som automotivo, atraindo participantes e visitantes de diversas cidades da região, como Dourados e Amambai. A modalidade “grau” reuniu motociclistas em manobras como empinar motos, equilibrar com a mão no chão e realizar o chamado “borrachão”. Já o drift trouxe manobras radicais com carros, enquanto o som automotivo movimentou o público com apresentações de sistemas de áudio.

As atividades ocorreram no sábado, das 13h às 19h, e no domingo, das 9h às 19h, proporcionando momentos de lazer e integração para a população.

O evento foi realizado pelo Giro Mix Dourados, com apoio da Prefeitura. A administração municipal acompanhou a programação, destacando a importância de iniciativas que promovam entretenimento aliado à responsabilidade social.

O Moto Fest marcou a estreia de um evento que fortalece o calendário municipal e demonstra que é possível unir esporte, cultura automotiva e solidariedade em benefício da comunidade.

GERAL

