Zé Teixeira e Thronicke garantem R$ 650 mil para entidades do MS

Uma atuação conjunta entre o deputado estadual Zé Teixeira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, e a senadora Soraya Thronicke está rendendo frutos para entidades assistenciais em Mato Grosso do Sul. Nesta semana, a senadora confirmou o envio de R$ 650 mil em emendas do Orçamento Geral da União para instituições beneficentes nos municípios de Dourados e Itaporã.

O recurso foi solicitado por Zé Teixeira como parte do esforço para fortalecer o atendimento às populações mais vulneráveis do Estado. Em comunicação oficial, a senadora destacou a parceria com o deputado: “As indicações das emendas representam um importante avanço para o atendimento das necessidades das nossas comunidades e reforçam o compromisso e a parceria com o deputado Zé Teixeira”.

Em Dourados, cinco entidades serão beneficiadas com R$ 100 mil cada: Associação Pestalozzi, Lar do Idoso, Toca de Assis Irmãs, Lar Ebenezer e Associação de Pais e Amigos dos Autistas da Grande Dourados. Os recursos serão utilizados na manutenção dos serviços, permitindo a continuidade do atendimento às famílias carentes.

Já em Itaporã, o valor de R$ 150 mil será destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social, para atender a Apae – Centro de Educação Especial Brisa. A entidade atua no apoio às famílias de pessoas com deficiência, oferecendo ensino fundamental, pré-escola e creche com equipe multidisciplinar que inclui fonoaudióloga e psicólogo escolar.

A senadora, que lidera a bancada de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional, esteve no gabinete de Zé Teixeira em maio e reforçou o compromisso com as demandas estaduais. O deputado comemorou os avanços: “A senadora atendeu às nossas reivindicações e garantiu a liberação de recursos para atendimentos importantes. Estamos trabalhando para trazer mais emendas federais para beneficiar a população sul-mato-grossense”.